马会支持香港花卉展览载誉归来 吸引市民及游客入场参观

香港花卉展览今天（3月20日）开幕，缤纷多彩的花卉展品将于维多利亚公园展出至3月29日（星期日），吸引市民及游客入场参观。香港赛马会自2013年起便一直支持这项年度盛事，让市民丰富生活，提升生活质素。香港花卉展览由康乐及文化事务署举办。

今天的开幕典礼，由立法会主席李慧琼、文化体育及旅游局局长罗淑佩、文化体育及旅游局常任秘书长沈凤君、康乐及文化事务署署长陈咏雯、香港赛马会董事罗启华，以及艺人、2018香港小姐冠军陈晓华主礼。

花展「花语寻『香』─ 细味城市特色」为主题

今年花卉展览以「花语寻『香』─ 细味城市特色」为主题，并以芬芳优雅的紫罗兰为主题花，寓意香港恰如此花，兼具魅力与坚韧的独特气质。

马会作为活动的主要赞助，将支持多项社区活动，鼓励公众在欣赏园艺之余，亦加深对绿化的认识。 「赛马会学生绘画比赛」为其中一项重点项目，今年预计约有来自250间中小学及大专院校、共约2,200名学生，参与描绘盛放花卉的美态。来自38间学校的学生日前亦参与「赛马会学童镶嵌花坛」，于场内共同布置大型园艺装置。

马会透过「赛马会一人一花计划」推动绿化教育

此外，「赛马会社区绿化游乐场」以回收及再利用材料制作互动游戏及自然主题设施，让小朋友及家庭在游戏中学习绿化及环保。马会义工队CARE@hkjc成员亦在现场担任游戏促进者，协助小朋友探索设施并向他们传达环保讯息。义工队亦会于展后担任花展环保大使，协助拆卸布置及回收植物。

马会同时透过「赛马会一人一花计划」推动绿化教育，向学生免费派发幼苗以培养园艺兴趣。展览结束后，适合的花卉将透过「 『赏花，惜花！』赛马会花卉重新栽种计划」转赠学校及非牟利机构，延续花卉生命并支持社区绿化。

为促进更广泛参与， 「赛马会花展显关怀」为长者、残疾人士、学生及有需要家庭提供免费交通及导赏服务。

一如其他由马会捐助的慈善项目，马会对香港花卉展览的支持，有赖其独特的综合营运模式，把赛马及有节制体育博彩收入，转化成税款、慈善捐款及就业机会，贡献香港。