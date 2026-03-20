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高级警司周毅刚涉三度警总内非礼女下属 官裁定表证成立

社会
更新时间：13:07 2026-03-20 HKT
发布时间：13:07 2026-03-20 HKT

高级警司周毅刚涉前年在警总聚会期间，摸女下属臀部及捉她的手放于裤裆称自己「扯旗」；周另被指于警总办公室两度非礼同一女子。周否认非礼罪，案件今（20日）续于东区裁判法院审讯。控方庭上读出高级督察邝卫廉的供词，邝供称被女同事打眼色示意望向被告及女事主，发现二人站得很近，惟无发觉异常亦听不清对话内容。控方完成举证后，裁判官何慧娴裁定表证成立，并押后案件下周一（23日）续审。

没在控罪书上申报职业的49岁男被告周毅刚，被控3项猥亵侵犯罪，他今由资深大律师许绍鼎代表。修订及新增控罪指，被告于2024年6月19日，在湾仔军器厂街一号警察总部41楼猥亵侵犯女子X；以及同年11月1日在警察总部41楼会议室及41楼总务室猥亵侵犯X。

控方庭上读出高级督察邝卫廉的供词，邝有出席2024年11月1日的警察总部会议室聚会。邝指当总警司讲话时，他与高级督察麦慧君，以及总督察游凯茵站近窗边。突然麦及游同一时间向邝打眼色，表情皱眉及有摇头的动作，示意邝望向左后方。当邝望向左后方，即女事主X及被告的方向时，他看到二人站得很近，距离约两个拳头。而被告的头部靠近X，邝听到有声音但听不清楚内容。

邝续指，由于X的头遮挡住被告的头，因此从邝的角度无法看到二人的表情，他亦无留意到两人之间的动作，当发现没有异常后，邝重新看向总警司。出于好奇为何麦及游会打眼色，邝之后尝试聆听被告和X的对话，惟只知他们不断对话但听不清内容。

辩方将传召一名事实证人

其后高级督察蔡奕虹突然走近X，并问她需否去洗手间，再与X一同离开。邝只记得蔡之后返回会议室，无留意X有否返回，亦不肯定X曾否靠近自己以求助。邝另指被告没有尾随X及蔡离开会议室，但无刻意留意被告何时离开。邝认为当日X及被告均无表现醉意，他与二人仅属公事来往，并无私交。

控方完成举证，裁判官何慧娴裁定表证成立。辩方指被告有可能作供，惟仍需时间确认其意向，因此申请押后至下周一续审；辩方另表示将传召一名事实证人。何官批准申请，押后案件至下周一续审。

案件编号：ESCC3151/2024
法庭记者：雷璟怡
 

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