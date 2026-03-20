地盘工借口涂药油非礼11岁继女胸部和私处   判囚20个月 官斥性质恶劣 严重破坏继女信任

40岁地盘工2024年6月以涂药油作借口，非礼当时11岁发烧继女的胸部和私处。他早前在区域法院承认1项猥亵侵犯罪，法官叶佐文今（20日）判处被告监禁20个月，指性侵儿童是严重罪行，被告更与女事主有父女关系，其行为严重破坏她的信任，属加刑因素，被告犯罪时更以涂药油作借口，性质恶劣。

40岁被告M.Y.，报称地盘工人，承认一项猥亵侵犯罪。控罪指，他于2024年6月10日在香港天水围某单位猥亵侵犯11岁女童X。

叶官今判刑时，指虽然被告犯案行为持续时间较短，但性质之严重，已足以对年幼的X造成一定心理创伤。X的创伤报告也指出，X在事后情绪困扰，幸好目前整体情况稳定，没有出现进一步心理障碍，亦毋须接受治疗。

叶官指，被告受到继女X的信任，两人有父女关系，而被告的犯案行为严重破坏X的信任，属加重刑罚的因素，被告亦以涂药油为借口犯案，性质恶劣。不过，心理报告显示被告没有娈童癖，其性罪行重犯风险相对较低，而被告在案中认罪，避免了X须在审讯中作证及再次面对创伤，被告也表示出狱后不会再与X一家同住。考虑到以上种种，叶官终判处被告入狱20个月。

案发时，被告与妻子Y正办理离婚，被告与Y育有5岁亲生儿子Z，他们即使离婚但仍同住在天水围某单位，X亦把被告视为父亲看待。

案发当日晚上11时许，X发烧感不适，被告取出药油，欲在睡房内为X涂抹腹部及背部，X于是躺在床上及拉高睡裙。惟其后被告把X的睡裙拉高至露出胸部，并抚摸X的左胸及吸吮其乳头，被告又拉低X的内裤及指插X的私处，令X感到痛楚，期间Z坐在X的身旁使用平板电脑。后来被告再打算为X的背部涂抹药油时，X哭着跑走及向Y透露此事，Y遂报警求助。

案件编号：DCCC1382/2024

法庭记者：王仁昌

