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苹果日报2公司违反「保就业」计划条款 遭律政司入禀高院追讨逾4708万元

社会
更新时间：11:49 2026-03-20 HKT
发布时间：11:49 2026-03-20 HKT

壹传媒创办人黎智英「串谋勾结外国势力」及「串谋发布煽动刊物」罪成，早前已被判囚20年。同案被告苹果日报有限公司、苹果日报印刷有限公司、苹果日报互联网有限公司，最终各被判罚款三百万零四千五百港元，即共被判罚款九百零一万三千五百元。律政司昨入禀高等法院指，苹果日报有限公司及苹果日报印刷有限公司违反「保就业」计划条款，未向政府偿还工资补贴，分别向两间公司连本带利追讨逾4146万港元及近562万港元。

原告为律政司司长，两案被告依次为苹果日报有限公司及苹果日报印刷有限公司。律政司在入禀状指，苹果日报有限公司违反「保就业」计划条款，没有按保证及承诺，在2020年5月28日及2020年9月4日，向政府偿还工资补贴港币41,083,862元，另就它违反上述保证及承诺，而要求罚款港币376,372元。

律政司另指，苹果日报印刷有限公司违反「保就业」计划条款，没有按保证及承诺，在2020年5月28日及2020年9月4日，向政府偿还工资补贴港币5,615,667元。律政司亦向两间公司追讨利息、讼费及任何合适的进一步救济。

案件编号：HCA464/2026 及 HCA465/2026
法庭记者：刘晓曦
 

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