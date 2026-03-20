Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑听证会｜殉职消防何伟豪单独行动？委员会：因协助撤离灾民 之后与同袍会合但失散

社会
更新时间：11:18 2026-03-20 HKT
发布时间：11:18 2026-03-20 HKT

宏福苑大火当日，消防队目（追授）何伟豪不幸殉职。大埔宏福苑火灾独立委员会听证会上，代表独立委员会的资深大律师杜淦堃昨日透露何伟豪殉职经过，指何伟豪原定任务是前往宏昌阁2701室，但最终误进宏泰阁，其后何伟豪曾发出求救信号，推断他在31楼试图打破窗户逃生，但最终不幸从高处堕下。

对于何伟豪是否单独上楼行动，坊间有不同猜测。杜淦堃今日（20日）在第二场听证会上表示，开案陈词时间有限，不可能逐一在陈词中详列，现阶段只呈上具关键性及代表性的证据。

片段显示有3名消防上楼

他提到，何伟豪尝试从25楼乘升降机拯救市民时，不幸从31楼外堕下，有揣测指他是否单独行动、是否未遵从指令。他在聆讯上播出一段影片，希望厘清事实，片中显示3名消防员，而影片一位相信是何伟豪的消防员留下，协助疏散居民。

他指消防员单独行动，是因为他在协助撤离灾民，随后尝试与同袍会合，但是失散。杜淦堃指，该片段仅作例证，团队手上大量证据，会在开案阶段逐一讨论。

他强调，独立委员会非意在影响媒体报道，但事件本身或会触动社会情绪与记忆，准确报道对公众了解事件极为重要，相信大家都会认同。

相关新闻：

宏福苑听证会｜殉职消防员何伟豪曾发求救信号 推断于31楼打破窗户逃生 惟不幸堕毙

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
21小时前
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
时事热话
23小时前
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
商业创科
14小时前
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
饮食
19小时前
伊朗局势｜特朗普以珍珠港事件比喻伊朗计划 调侃高市早苗：谁比日本更懂出其不意
02:17
伊朗局势｜特朗普以珍珠港事件比喻伊朗计划 调侃高市早苗：谁比日本更懂出其不意
即时国际
2小时前
洗衣珠难溶残胶越洗越脏？即学正确洗衫3步骤 滚筒洗衣机忌放太多洗衣珠！
洗衣珠难溶残胶越洗越脏？即学正确洗衫3步骤 滚筒洗衣机忌放太多洗衣珠！
食用安全
20小时前
纽西兰投资移民大降门槛奏效 3年即可永居 速获逾600宗申请 港人占三甲
纽西兰投资移民大降门槛奏效 3年即可永居 速获逾600宗申请 港人占三甲
海外置业
6小时前
「浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨 过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利
「浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨  过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利
影视圈
3小时前
惠康超市全场88折！一日限定大折扣 粮油/日用品/零食大折扣 指定产品额外85折
惠康超市全场88折！一日限定大折扣 粮油/日用品/零食大折扣 指定产品额外85折
生活百科
23小时前
女星刚认离婚即传恋小鲜肉？疑挞着同剧男星爆「横刀夺爱」 网民指「新欢」似足前夫
女星刚认离婚即传恋小鲜肉？疑挞着同剧男星爆「横刀夺爱」 网民指「新欢」似足前夫
影视圈
18小时前