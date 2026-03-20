宏福苑听证会｜殉职消防何伟豪单独行动？委员会：因协助撤离灾民 之后与同袍会合但失散

宏福苑大火当日，消防队目（追授）何伟豪不幸殉职。大埔宏福苑火灾独立委员会听证会上，代表独立委员会的资深大律师杜淦堃昨日透露何伟豪殉职经过，指何伟豪原定任务是前往宏昌阁2701室，但最终误进宏泰阁，其后何伟豪曾发出求救信号，推断他在31楼试图打破窗户逃生，但最终不幸从高处堕下。

对于何伟豪是否单独上楼行动，坊间有不同猜测。杜淦堃今日（20日）在第二场听证会上表示，开案陈词时间有限，不可能逐一在陈词中详列，现阶段只呈上具关键性及代表性的证据。

片段显示有3名消防上楼

他提到，何伟豪尝试从25楼乘升降机拯救市民时，不幸从31楼外堕下，有揣测指他是否单独行动、是否未遵从指令。他在聆讯上播出一段影片，希望厘清事实，片中显示3名消防员，而影片一位相信是何伟豪的消防员留下，协助疏散居民。

他指消防员单独行动，是因为他在协助撤离灾民，随后尝试与同袍会合，但是失散。杜淦堃指，该片段仅作例证，团队手上大量证据，会在开案阶段逐一讨论。

他强调，独立委员会非意在影响媒体报道，但事件本身或会触动社会情绪与记忆，准确报道对公众了解事件极为重要，相信大家都会认同。

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