北都专属法例｜发展局：简化规划程序不适用任何保育地带 加快补偿发放非为提速收地

政府于去年《施政报告》中提出制定加快北部都会区发展的专属法例，旨在为北都的规划与地政程序「拆墙松绑」，以提速推动发展。发展局常任秘书长（规划及地政）何珮玲强调，相关简化程序不适用于任何保育地带，明确表示无意在保育范围内推行发展项目。

何珮玲今日（20日）在电台节目中表示，新法例的核心目标之一，是为已制定发展大纲图的区域提供更大灵活性，以便迅速应对市场变化。她指出，目前若需更改个别地块的用途或放宽发展参数（如建筑物高度限制），申请人须先提交图则修改申请，咨询期为两个月，其后再以7个月时间修订法定分区计划大纲图，整个流程需时约9个月。

何珮玲解释，根据专属法例的建议，只要土地不属于保育地带，申请人便可采用「简化规划申请」程序，大幅缩短审批时间至仅约两个月。但申请人一定要做足技术评估，包括环境，及交通等的影响。她补充，简化程序中仍会保留为期3周的公众咨询，收集到的意见将提交予城市规划委员会一并考虑，最终由城规会把关审批。

非保育地带改划申请缩减至两个月

对于外界关注此举会否令原有规划「走样」，何珮玲认为，规划需具备动态特性，以回应社会经济发展的需要。她以洪水桥新发展区为例，指出2017年制定的规划，至2026年或需按实际情况作出调整。她强调，规划必须能应对市场的迅速变化，不能一成不变，因此在制度上需提供适度弹性，同时确保公众参与及城规会监察，从而在效率与审慎之间取得平衡。

何珮玲重申，简化程序将不适用于任何保育地带，包括郊野公园、自然保育区及绿化地带。她表示，此举旨在向社会传递清晰的政策讯息，表明政府无意尝试在保育地带推动发展项目。

针对近期备受关注的湿地缓冲区，她澄清该区属于行政划分，其土地是否适用简化程序，需视乎法定的土地用途。若缓冲区内有绿化地带，则同样不适用相关程序。

加快补偿发放重点非提速收地

在收地补偿方面，专属法例提出两项新措施，以加快发放补偿。何珮玲解释，措施的重点并非提速收地，而是「加快将补偿款项发放予前业主」。她指出，目前若业主与政府就补偿金额出现争议，案件或会无限期延宕，期间政府须支付利息。新机制建议设立6个月的期限，促使业主及时提出申诉。

至于祖堂地的补偿安排，针对「司理（注册经理人）齐备」但部分成员反对的祖堂，新法例建议授权地政总署署长仍可支付补偿。何珮玲坦言，此安排旨在先处理争议较小的个案，至于涉及司理职位出缺等复杂情况，则须留待民政及青年事务局与乡议局进一步商讨解决方案。

相关新闻：

北都专属法例出炉 简化非保育地带城规程序、加快支付收地补偿 主体法例只适用于北都

大棋盘︱北都专属法例出炉 采附属立法增灵活性 消息：政府邀议员本月实地考察

预算案2026｜发展局：北都专属法例3月下旬咨询立会 聚焦规划建设阶段「拆墙松绑」