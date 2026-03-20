黄大仙8只野猪被人道处理 渔护署署长：若动物对人构成威胁 就要做出艰难决定

本周二（17日)有8只野猪走入黄大仙竹园北邨，渔护署捕获后将牠们「人道处理」，引起社会回响，认为应审视做法。渔护署署长黎坚明昨日(19日)与传媒茶叙时表示，署方策略是将人和动物的摩擦和冲突减到最少，若动物对人构成威胁，就要优先处理威胁。他提到，过去曾以「捕捉、绝育、避孕、放回」策略处理野猪，依然出现不少伤人个案，部分伤者更「伤得都几紧要」，故署方在2021年推行野猪捕捉行动，「我们的做法是，如果牠们出了市区，会对市民构成安全威胁，我们才会出来。不是我们主动走入深山清除牠们。」



小猪变大猪是很快的事



他又说，野猪繁殖速度飞快，形容「人道处理」是「艰难决定」，「其实不只是6只小猪，是2只大猪加6只小猪。如果是一个猪群，对市民构成威胁，我们要全部处理。小猪变大猪是很快的事，只是几个月。」署方补充，2022年有36宗野猪伤人报告，去年减少至4宗；形容现时应对野猪的策略，有效管控风险。



本周二（17日)有8只野猪走入黄大仙竹园北邨，渔护署捕获后将牠们「人道处理」。



西贡露营地人流大增 正评估承载力



另外，农历新年长假期间，本港多个露营热点人满为患。黎坚明指，春节期间，东坝、西贡露营地人流大增，正评估承载力，会以试点形式在部分热门郊游或露营地点引入预约和收费制度，做好管理及人流控制。被问到具体细节，他说未有定案，试点位置、名额等都要仔细研究，通盘考虑，「如果（名额）定得多，设施体验可能没这么好；如果定得太少，很多人想去，又好像没有用好郊野资源。」



农历新年长假期间，本港多个露营热点人满为患。

目前荃锦营地实行预约制，黎坚明指会参考有关经验，确保露营人士有预约，「露营人士差不多日落才去露营，步行一两个小时，天又黑了，如果没有预约，怎么办呢？这些细节要思考如何处理。」至于收费方案，他称会同步审视，「收多少费、如何收费、是否不同地方有不同收费，都有考虑。收费好处是预约后不来有代价。」

署方强调，会宣传好预约系统，完善露营地点洗手间、安全设施等各方面配套，让露营人士有更好体验。



三宝树湿地保育公园 争取在2026/27年度动工



渔护署亦指，三宝树湿地保育公园去年9月已开展第一期详细设计工程，涉及150公顷，争取在2026/27年度动工，2031年完工，「到时应该同新田科技城一齐落成。」

记者 萧博禧