信和集团办「GoCircular 好物共享」5大商场办多元活动 鼓励循环经济融入生活

信和集团一直致力连系同事、合作伙伴及社区，携手推动可持续发展。为鼓励大众共同实践循环经济，集团首次举办跨区跨界别的 「GoCircular | 好物共享」企划，联动旗下140个住宅、商业物业及住客会所等，以「减废、重用、回收」为核心，透过一系列多元活动，鼓励公众重新想像日常物品的运用方式，将循环理念融入生活，实现经济活动与环境保护相互促进和协同共生。

「GoCircular | 好物共享」聚焦循环经济，邀得社会企业、绿色科技伙伴、年轻创作人、升级再造设计师及非政府组织等不同社群，呈现本地循环经济实践经验，展示多样化的绿色生活产品及解决方案，推动资源的有效运用，探索未来生活的更多可能。

5大商场办多元活动 鼓励循环经济融入生活

是次企划将于4月2日在奥海城举行启动礼。其后由复活节假期至4月中，信和集团旗下大型商场包括：奥海城、荃新天地、屯门市广场、黄金海岸商场，以及湾仔利东街，和逾20个由信和管业优势管理的住客会所将于不同日子举办一系列主题活动，邀请市民一同参与，将循环经济理念融入日常生活。

回收行动获近140个物业项目参与 员工踊跃响应

信和集团早前于旗下近140个住宅项目、写字楼及商场举行旧物回收行动，感谢住客、租户及公众踊跃支持，捐出状态良好的物品作慈善义卖。集团管理层及员工亦积极响应，不但捐出各类物品，更亲身参与整理及分类工作。所有收集所得的物品将作慈善义卖，收益拨捐基督教励行会，让每一件承载回忆的物品得以延续价值，化为支持社区的温暖力量。

信和集团大型跨区社区企划 「GoCircular | 好物共享」：

奥海城「共创循环」

日期：2026年4月2日至7日

时间：中午12时至下午9时

地点：奥海城2期地下中庭

内容：

名人二手衣饰专区

信和集团旗下近140物业项目捐赠旧物慈善义卖

科大及港大培育的绿色初创展示

旧木地板升级再造工作坊

荃新天地「喜阅循环」

日期：2026年4月3日至7日

时间：上午11时至下午9时

地点：荃新天地1期中庭

内容：

优质二手书籍义卖（涵盖儿童绘本、文史哲学、生活休闲）

收益拨捐农村基层医疗服务

亲子共读活动

湾仔利东街「啡尝循环」

日期：2026年4月3日至7日

时间：中午12时至下午8时

地点：湾仔利东街中庭

内容：

本地特色咖啡品牌

升级再造及环保生活好物

咖啡渣升级再造工作坊（手作饰物、家居小物）

屯门市广场「『换』乐循环」

日期：2026年4月10至12日

时间：上午11时至下午8时

地点：屯门市广场1期1楼中央广场

内容：

玩具交换市集（以二手玩具或S⁺ REWARDS点数换取印花）

STEAM升级再造工作坊（扭蛋机、机械人或篮球机）

互动游戏体验区

黄金海岸商场「好物循环」

日期：2026年4月11日

时间：下午2时至5时

地点：黄金海岸商场中庭

内容：

二手好物慈善义卖

天然防蚊剂工作坊

有机农圃农作物义卖

住客会所环保市集及升级再造工作坊

日期：2026年4月3日至7日

地点：观月‧桦峰、凯汇、御金‧国峰、逸珑湾、迈亚美海湾、香港黄金海岸、宝马山花园、万景峰、维港汇、囍汇、Cluny Park、The Mayfair、一号银海、凯柏峰、雅士花园、ONE SOHO、海典湾、海典轩、海典居、太湖花园、御凯

内容：信和管业优势于旗下超过20个住宅项目举办环保市集及升级再造工作坊，邀请居民于社区中实践「资源再用、邻里共享」，让旧物以新面貌回归日常，也拉近了邻里距离

S⁺ REWARDS 会员尊享体验

内容：「GoCircular | 好物共享」为S⁺ REWARDS会员带来独特体验。活动期间，会员可以凭指定点数或消费换领升级再造工作坊名额，亲手赋予资源第二生命，享受创作与环保的乐趣。

S⁺ REWARDS点数更可用于屯门市广场的「换」乐循环交换市集，换取心仪玩具。

会员于奥海城「共创循环」购物*满指定金额并成功登记，即可获得 S现金券，支持循环经济。

*只适用于信和集团及基督教励行会的好物义卖摊位