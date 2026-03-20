每日杂志｜墟市活化地区经济 创业低成本连结社区 钩织妇女试水温增收入 长者变导师传授纸艺

香港的墟市历史悠久，曾是基层市民摆卖与采购日用品的集中地。随着城市规划与消费模式转变，昔日在街头「趁墟」的胜景已变得少见。然而，在现今社会中，墟市仍具备重要角色，既为基层提供就业就会，亦成为年轻创业者的低成本试验场，同时具备连结社区、活化公共空间等功能。近年，政府推动发展地区经济，民间团体及社福机构亦积极筹办社区墟市，惟有指过程遇到不少阻碍，常因「地区反对」而无疾而终，冀政府「拆墙松绑」，简化申请程序及提供场地，令全港各区能恒常举办墟市。

昔日香港有不少街头小贩及天光墟。

香港墟市历史悠久，曾是市民摆卖与采购日用品的集中地。

一群人做一件事温暖动力大

早期的墟市是商业活动中心，供市民摆档贩卖各式日用品及农产渔获；时至今日，则为基层人士及照顾家庭的妇女提供了较弹性的自我就业空间。社区组织协会副主任施丽珊指出，不少基层市民对摆墟市感兴趣，希望借此赚取收入，「有些市民或较难打工，或受限于者教育程度，会想去做摆卖。」她补充，参与墟市亦有助建立人际网络，学习基本的营商技巧。

刚过去的周日，以往挤满游客的黄大仙广场摇身一变，成为设有70个档位的大型墟市。售卖手工钩织产品的档主Yoyo分享，新冠疫情期间，她需在家照顾2名特殊教育需要（SEN）子女，压力沉重，只能透过自学钩织纾压，未料不仅改善了亲子关系，亦获家人支持。

她随后参与社福机构举办的墟市培训课程，由最初的「试水温」到如今独立摆档，逐步建立信心，甚至尝试到在中学及社区教授课程，开拓额外收入来源。

Yoyo指，对比商场市集动辄700至1000元的租金，墟市门槛较低、容错空间较大，当中的人情味更具吸引力。她形容，档主间会互相帮忙看档、共同构思产品主题及设计游戏，「在墟市有互相学习的机会，一群人去做一件事，感觉很温暖，动力也大一点。」

档主Yoyo认为，墟市的门槛相对商场市集较低，人情味亦更浓。

街头小贩天光墟藏珍贵记忆

除了经济功能，墟市亦具社会教育意义。香港圣公会黄大仙长者综合服务中心单位主任魏浩贤指出，过去香港有不少街头小贩与天光墟，对许多长者来说是熟悉而珍贵的生活记忆，期望能保留及推广社区墟市。

他说，为打破退休长者「没有生产力」的刻板印象，中心曾于墟市售卖长者在中文班写字的习作，每张定价仅5元，目的并非盈利，而是让曾失学的长者明白，即使步入晚年，其学习成果仍能得到欣赏。

有参与摆档的长者笑言，最初只想在中心「消磨时间」，在习得衍纸等手工艺并获得肯定后，由「服务接受者」摇身一变成为「导师」，将技艺传授给其他街坊，为退休生活增添色彩。

魏浩贤强调，社区墟市的氛围较商业商场更具人情味，长者能与街坊闲谈家常，甚至向年轻人分享手作心得，促进跨代交流与社区连结。他指，若没有这类活动，公共空间可能只剩下旅行团或匆匆而过的人流；透过墟市，街坊在买菜或散步时顺道逛逛，能形成社区生活的一部分。

香港圣公会黄大仙长者综合服务中心单位主任魏浩贤（左）说，墟市是不少长者的珍贵回忆。

然而，民间申办墟市过程困难重重。施丽珊表示，现行小贩牌照制度门槛较高且数量有限，基层只能依赖短期的墟市、「非法摆卖」或担任助手协助经营，难以建立稳定收入来源。此外，即便政府拨出场地，若位置偏远或人流稀疏，最终生意亦难以为继。

申办困难重重屡被拒诸门外

民间团体「撑·基层墟市联盟」由2015年起举办「香港墟市节」，足迹遍布港九新。联盟代表姚姝雯指出，在公共屋邨举办活动，往往需提早至少3个月向相关房委会屋邨办事处提交申请，由房屋署协助进行政府部门及转交地区民政事务处作地区咨询。

民间团体「撑基层墟市联盟」代表姚姝雯希望日后全港各区都能举办墟市。

有社福机构亦曾遇到临时被拒的情况。服务观塘的神爱关怀中心社工安妮提到，机构曾申请于牛头角上邨的罗马广场举办墟市，惟距离活动前2日才获通知申请被拒，而有关部门以私隐为由，未有透露反对者的具体理由。姚姝雯表示，很多时候主办方希望了解意见以便即时调整方案，但现行缺乏沟通渠道，令部分活动最终被迫取消。

房屋署表示，过去2年共批准8宗于公共屋邨申办临时墟市的申请。署方指，活动能否举办需视乎具体建议内容、场地及屋邨实际情况、居民及持分者意见而定，难以一概而论。署方强调，申请者如物色到屋邨合适地点并提出举办墟市的具体建议，屋邨办事处会协助转交民政处作地区咨询；只要不影响秩序、安全及卫生，并获地区支持，房委会会按屋邨的实际情况积极考虑有关建议。

民政事务总署回复本报指，一般情况下，地区咨询会以传阅形式进行。相关民政处会将收集到的意见转交场地管理部门，并由该部门考虑如何跟进所收集到的意见，包括持分者反对的原因，以及应否将意见反馈申办者。

姚姝雯另指出，部分政府或商场市集要求档主具备商业登记等条件，涉及成本，对基层而言门槛较高。相比之下，社区墟市提供较低成本的试验空间，让未能进入主流市场的人士尝试摆档与创业。

团体倡「拆松绑墙」基金补贴

她续指，环境及生态局于2023年曾提出以试行形式，提供可供有兴趣团体于指定日子申请举办墟市的场地，惟至今未见具体落实，期望政府加快推进，并简化申请流程及提高地区咨询透明度。她说，考虑到民间举办墟市旨在维持低门槛以惠及基层，场地布置与行政开支负担沉重，亦希望政府提供如「种子基金」的资助，补贴营运成本。

民间团体曾于美孚桥底举办「香港墟市节」。

魏浩贤则期望政府在行政上进一步「拆墙松绑」，例如放宽熟食档的牌照限制以吸引人流。他认为墟市可朝每区定期举办的方向发展，培养市民定期趁墟的习惯。

环境及生态局回复指，随着疫情后市民生活复常，留意到在公营和私营场地举办墟市已十分常见，主题和场景丰富多样；而不同机构按不同时节和主题自行物色地点，提出申办墟市亦是较灵活的安排。政府会再作观察，研究是否再有需要推出试验计划。



当局又补充，团体如有意租用政府康乐场地、公共屋邨等举办墟市活动，可向负责该场地的部门提出申请，而商场等非政府场地亦是举办墟市的另一个普遍选择；只要符合不影响公众安全、公共秩序、食物安全及环境衞生等原则，并获地区支持，相关部门均会适当配合。

年轻人初体验 与街坊互动学习沟通应变

近年，社区墟市也成为年轻人体验创业的场地，有助规划未来职业路向。有青少年表示，参与墟市能提升个人成就感，亦有机会与街坊互动，从中学习沟通及应变技巧。

过去的周日，香港学生辅导会联同神爱关怀中心租用了黄大仙广场一个墟市档位，让多名青少年体验冲咖啡的创业过程。有社工表示，观察到青少年的投入度很高，过程中需与不同背景的顾客沟通，并随机应变，例如因应炎热天气即时推出冰咖啡以应对需求。

有青少年在墟市即场冲咖啡，体验创业。

参与摆档的Andy（化名）表示，虽然偶有小失误，但顾客都会给予正面回应及鼓励，为他带来信心，持续改进拉花的技术。另一位青少年良月（化名）则说，起初遇到不少突发问题，但团队成员互相补位，加上能与不同顾客互动，收获了不少宝贵经验，期望未来能继续参与墟市。

记者：潘明卉