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收贿助中介客户开户 两时任银行职员认罪 官关注案中角色押后4.14判刑

社会
更新时间：17:26 2026-03-19 HKT
发布时间：17:26 2026-03-19 HKT

两名保险中介涉嫌向3名时任银行职员提供贿款，诱使职员帮助中介客户开设户口，5人共被控串谋使代理人接受利益等三罪。30岁银行前财务策划副总裁，及39岁前客户经理今于东区裁判法院认罪，客户经理有意向控方提供协助，主任裁判官张志伟遂押后其判刑至5月4日。副总裁及早前认罪的31岁前业务经理原订今日作求情及判刑，惟张官关注两人案中角色，遂押后判刑至4月14日，期间二人续获保释。

5名被告依次为30岁卢颖衡，香港上海汇丰银行有限公司（汇丰银行）前财务策划副总裁；35岁韩杰及其妻子34岁周崟瑛，两人均为时任保险经纪兼中介；39岁劳焯俭，汇丰银行时任卓越理财客户经理；以及31岁万卉，汇丰银行时任卓越理财业务经理。5人同面对2项串谋使代理人接受利益罪，韩杰另再被控一项向代理人提供利益罪。

两被告承认串谋使代理人接受利益罪

卢颖衡及劳焯俭今承认一项串谋使代理人接受利益罪，二人案发时于汇丰银行北角一间分行任职，卢应两名中介要求协助他们的内地客户于汇丰开户，每宗成功个案可获500至1,500元报酬。由于卢无权开户，遂联络同事处理相关个案。其后劳加入犯案，卢就每宗成功个案支付100元予劳。案发时间，卢从中介收取逾17万元贿款，协助234名内地客户成功开户，其中约74个帐户被汇丰银行侦测到存在洗黑钱风险。

万卉早前亦认罪，案情指她于汇丰银行北角一间分行任职，应两名中介要求协助客户开立汇丰户口，每宗成功个案可获500元人民币贿款。万卉于案发时先后协助12名客户成功开户，并收贿共6,000元人民币。银行经审查后，发现当中4个帐户存在洗黑钱风险。

韩杰及其妻子周崟瑛的案件被押后至5月4日答辩，待控辩双方再作商讨，期间二人续获准保释。

案件编号：ESCC 1665/2025 
法庭记者：雷璟怡

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