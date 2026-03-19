53岁男商人涉奸讨债前女友 5男2女陪审团一致裁定罪脱

53岁商人疑分手后免费居住在前女友物业，拒绝偿还前女友借给他的500万元，并在女方3年前到酒店房间追讨欠款时，涉嫌无视女方哭诉「我透唔到气」及「你唔好再搞我」而强奸对方。审讯期间，辩方指前女友当时以为被告与太太身处酒店才冲上酒店，惟女方否认。被告自辩时则指女方案发当日到酒店找他时，怒火中烧地问他妻子是否在场，发现错怪了他后，自行脱衣与他性交。案件在高等法院完成9日审讯，5男2女陪审团今退庭商议近3小时后，一致裁定被告罪脱。

事主为讨债前往酒店房

被告林德成，否认于2023年9月26日，在九龙海逸君绰酒店某室内，强奸女子X。X供称，她当晚前往酒店房间要求被告还款期间，二人发生争执，X感到身体不适及头晕，更在厕所呕吐。被告建议X坐在床上休息，期间被告拨弄她头发并将她推倒，被告脱掉其内裤。X随即指「你唔好搞我，我而家呼吸好辛苦」。被告不予理会，脱掉X的内裤，并在没有使用安全套的情况下，将下体插入X的体内，更揭开她上衣亲吻乳房，性交过程历时约20分钟。

案件在高等法院完成9日审讯，5男2女陪审团一致裁定被告罪脱。

辩方盘问X时指出，X曾辱骂被告「你老婆做鸡，你个女做鸡」，X亦曾传送语音讯息予被告女儿：「你爸爸唔要你哋㗎啦，你哋死咗条心啦，我个仔系你爸爸林德成个仔」、「我识咗你爸爸25年，你妈妈有冇抢人老公，你自己计下啦」，惟X辩称她当时传送语音讯息时作出激烈言辞是因为「佢骚扰我个仔先㗎！佢话我做鸡又盛！」

X指被告曾威胁「会搞我个仔」，又「不停揾黑社会同江湖人士骚扰我」。辩方问X遭被告强奸时是否感到疼痛，X供称当时被告强行与她发生性行为，其私处感到痛楚，因为被告下体「比较长」，形容该痛楚为「肉体同肉体碰撞嘅痛。」

被告自辩称X控制欲强

被告自辩时指，他与X约在2000年第一次拍拖后分手，他其后与现任妻子结婚，并育有两名子女。他与X在2020年久别重逢，熟络后两人再度交往，妻子亦得知他有婚外情。他形容X第二次拍拖时控制欲超强，令他「好似无咗自己」。他否认拖欠X 500万元，仅承认拖欠约170万元。

被告忆述案发当日，X气冲冲到酒店房间找他，问他其妻子是否在房间内，被告认为X很重疑心，遂向X解释他因生意伙伴决定不入住该酒店房间，为免浪费才临时入住房间一晚。X平息怒火后，发现自己误会了被告，其后自行脱衣，自愿与被告性交。

案件编号：HCCC407/2024

法庭记者：刘晓曦