宏福苑大火听证会｜ 杜淦堃：殉职消防员何伟豪曾发求救信号 不排除于31楼堕楼亡

宏福苑大火当日，消防队目（追授)何伟豪不幸殉职。大埔宏福苑火灾独立委员会，今日（19日）在中环爱丁堡广场三号展城馆举行首场听证会。代表独立委员会的资深大律师杜淦堃在会上透露何伟豪殉职的经过。

何伟豪原前往宏昌阁 后证实进入宏泰阁

杜淦堃指，隶属沙田消防局的何伟豪，作为首批救援人员，于火灾当日下午3时01分，随队抵达现场。他原定任务是前往宏昌阁2701室，但他们一行人最终进入的是宏泰阁。在下午3时30分，何伟豪与指挥中心失去联络。但在下午3时22分，无线电曾传出何伟豪的求救信号，不排除他在31楼试图打破窗户逃生，但最终不幸从高处堕下。

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身体多处明显骨折 吸入过量一氧化碳休克

杜淦堃续指，下午4时01分，搜救人员终于在宏昌楼升降机对开的空地发现昏迷的何伟豪。他被发现时脸上没有佩戴面罩，手上也没有手套，甚至不见随身的铁锤。他面部严重烧伤，身体多处明显骨折，并因吸入过量一氧化碳而陷入休克。

调查进一步发现，尽管宏福苑因应大厦维修工程，在每层增设了消防喉及灭火筒，但这些关键的防火设备在事发时竟完全无法使用。杜淦堃表示：「经调查发现，大部分防火设备未能正常运作，消防喉完全关闭，水箱更是完全无水。」

是次火灾规模庞大，消防处共出动174部消防车及超过900名消防员参与扑救。行动期间，共收到406宗999紧急求助，其中求助高峰期为下午三时至四时，短短一小时内便接获111宗求助。

