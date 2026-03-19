安排女友与内地汉假结婚来港 34岁男串谋诈骗罪成囚18个月

34岁男商人2019年安排女友与内地汉假结婚，诱使入境处批出内地汉的来港申请。男商人早前否认串谋诈骗罪受审，女友则承认控罪出庭顶证。裁判官黄国辉今早在沙田裁判法院裁决时引述女友证供，指被告向女友表示只要做一次假结婚后，便会与女友结婚，由于女友喜欢被告，故答应被告要求。黄官认为，被告在假结婚当日一直尾随女友到尖沙咀婚姻登记处，以监视她确实有按要求假结婚，终裁定被告罪成，判监18个月。

结婚证一直由内地汉保管

黄官裁决时指，辩方质疑在2019年1月假结婚当日没有人对女友洪玉莲使用武力，惟洪却没有自行离去，仍与内地汉冯卓朋前往尖沙咀婚姻登记处。黄官认为，当日洪被冯带到不同地方，期间被告一直驾车尾随洪，更在假结婚后接回洪，洪没有自行离开是因为一直遭被告监视。黄官续指，洪假结婚后在2019年至2023年期间曾3度返回内地办理相关手续，辩方质疑洪没有办离婚手续。黄官又指，自假结婚后，结婚证一直由冯保管，直到2023年完成办理最后一次手续后，洪才能取回自己的结婚证，及后亦与冯办理了离婚。黄官引述洪证供，指自己深爱被告，而被告亦承诺在假结婚后会与自己结婚，才答应被告要求与冯假结婚。

官：女友假结婚唯一原因是喜欢被告

黄官引述辩方说法，洪因向被告借钱不果及遭被告分手等理由而诬陷被告，惟黄官认为洪知道被告有经济压力，更邀请被告到自己单位同居，以减轻被告经济负担，故黄官直指洪做假结婚的唯一原因是喜欢被告，希望被告能兑现承诺在假结婚后与她结婚。黄官指，被告与洪串谋欺骗入境处，虚假地表示冯来港与洪团聚，诱使入境处批出冯的来港申请，而假结婚的提议是由被告向洪提出，并安排一连串行动，终裁定被告串谋诈骗罪成。黄官判刑时指，本案属典型「假结婚」情况，依例判处被告监禁18个月。

被告凌骏城又名金焯誉又名叶炫希又名叶浩伦，是装修公司东主，被裁定串谋诈骗罪。控罪指，他于2019年1月某天至2023年11月某日期间（包括首尾两天），在香港或其他地方，与洪玉莲、冯卓朋及其他不知名人士串谋诈骗香港特区政府入境事务处处长及其人员，即藉洪玉莲与冯卓朋缔结结婚，并不诚实地及虚假地向处长及其人员表示，冯卓朋来港目的是为了探望配偶，并与其团聚，从而诱使处长及其人员作出违反其公务职责的行为，即在原本不会批准的情况下，批准他进入香港。

案件编号：STCC3730/2025

法庭记者：黄巧儿