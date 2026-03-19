亚洲清洁服务公司 涉未向求职者提供所有职位空缺 劳工处禁申请输入外劳两年

劳工处（3月19日）宣布，亚洲清洁服务有限公司因违反「补充劳工优化计划」的本地招聘规定，未有向合资格本地求职者提供所有职位空缺，将由17日起拒绝处理申请输入劳工两年。

未向本地求职者提供所有空缺

劳工处表示，早前接获投诉指亚洲清洁服务有限公司在「补充劳工优化计划」下申请输入清洁员期间，违反本地招聘规定。经调查后，当局确定该公司没有向一名合资格求职者，提供所有已通过劳工处初步甄别、涉及不同工作地点的职位空缺，最终令该求职者不接受聘用。

雇主必须优先聘用本地劳工

劳工处发言人强调，经「补充劳工优化计划」申请输入劳工的雇主，必须严格遵守计划规定，包括优先聘用合适的本地劳工。若雇主违反劳工或入境法例、计划或标准雇佣合约的规定，劳工处将作出行政制裁，包括撤销已获批的输入劳工批准，以及拒绝处理其后续申请。

