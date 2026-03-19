取酬斩伤湾仔小食店女职员 3男认蓄意伤人罪 判囚25至28个月

2024年9月凌晨时份，骆克道一间小食店的女职员走出店外吸烟时，突然遭人用长约14吋的开山刀斩伤右手，施袭者随即登上的士逃去。警方调查后拘捕3名男子，他们早前承认1项有意图而伤人罪，今于区域法院分别被判囚25至28个月。法官陈广池判刑时指，本案属有预谋及有部置，事主案发时手无寸铁，事后心身受创，幸好没有留下永久伤残。

官：预谋犯案 事主心身受创

陈官判刑时指，本案属有预谋及有组织，女事主案发时手分寸铁，她因事件而心身受创，日常生活提心吊胆，幸好没有留下永久伤残。虽然3名被告角色有别，但他们伙同犯案及有收取酬劳，朱天乐更是案中刀手，而李卓彬和朱健熙亦无法提供更多情报，令警方未能拘捕幕后主脑，考虑到3人认罪及无证据显示案件牵涉三合会，最终判处朱天乐监禁28个月，其余2人则判囚25个月。

刀手取酬2万元

被告依次为44岁保安员李卓彬、22岁朱健熙及20岁朱天乐。案情指，2024年9月11日凌晨2时许，骆克道某小食店林姓女职员走出店外吸烟，她突然感到右手有硬体触碰，其后便发现右手流血，并目睹施袭者与另一名男子登上的士逃逸。女事主报案及由救护车送院诊治，其右前臂和右手各有3厘米裂伤。

警方循闭路电视及行车记录仪调查，先后拘捕3名被告。警诫下，李卓彬称受朱健熙招揽，在案发时只负责截的士；朱健熙则称「条单我都系接返嚟」，并指他并非刀手，只负责在现场把风及拍摄袭击过程，他收取了3,000至4,000元报酬，并将500元分给李。朱天乐在警诫下承认受人指示袭击女事主，并获许诺2万元报酬，而李则向他提供了目标相片和涉案开山刀。

案件编号：DCCC 68/2025

法庭记者：王仁昌