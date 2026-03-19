西摩道寓所4度虐待两儿 55岁商人获准签保守行为36个月

55岁男商人涉2021年在中环西摩道住所，4度虐待两名儿子，包括用间尺打脚、用网球拍套打身体等。他被控4项虐儿罪，案件今于东区裁判法院再讯，控方同意以签保守行为处理。商人同意案情后，署理主任裁判官张志伟批准他就4罪自签共4,000元，守行为36个月。

虐待行为全被闭路电视拍摄

被告CSF，报称商人，被控4项对所看管儿童或少年人虐待或忽略罪。控罪指，他分别于2021年5月4日、7月9日，和8月1日，在香港中环西摩道一间住宅身为已年满16岁而对一名16岁以下的儿童Y，负有管养、看管或照顾责任的人，故意袭击或虐待Y，其方式相当可能导致Y受到不必要的苦楚或健康损害。他另被控于2021年7月9日，在上址身为已年满16岁而对一名16岁以下的儿童X，负有管养、看管或照顾责任的人，故意袭击或虐待X，其方式相当可能导致X受到不必要的苦楚或健康损害。

同意案情指，被告与妻子，两名儿子X及Y居住在中环西摩道住所。2021年5月4日下午Y正于枱旁哭泣，被告从柜中拿出网球拍套，并叫Y从枱行开，Y曾喊「唔好」。之后被告用网球拍套打Y身体5次，Y叫喊。

同年7月9日，被告在饭厅用手打X及Y的手，分别8次及4次。8月1日，被告用长约60厘米的间尺打Y的脚2次，Y大哭和尖叫。以上事件均被闭路电视拍摄，被告在警诫录影会面中否认控罪。

案件编号：ESCC 2571/2025

法庭记者：雷璟怡