宏福苑听证会︱独立委员会开案陈词：证据显示火源处有烟头 消防措施因人为因素彻底失效

大埔宏福苑五级火造成168人死亡，政府成立独立委员会调查火灾原因及审视制度问题，委员会今日（19日）举行第一场听证会。独立委员会指，火源位置有烟头，消防设施因人为因素「彻底失效」。

工地吸烟问题严重 居民屡投诉未正视

独立委员会主席陆启康法官在开案陈词表示，火灾起因有证据显示为烟头，而火灾发生时，几乎全部消防设施因人为因素彻底失效。承建商的WhatsApp聊天纪录证明现场使用的是非防火泡沫，相关证据完整且足以充分说明火灾起因。

他表示，综合现有资料，当天火灾涉及多项人为疏失。首先，7座大厦的火警警报系统被关闭；其次，楼梯和走廊窗户被拆除，虽方便工人行走，却成为浓烟蔓延的通道，导致居民被困；第三，消防栓和系统被关闭长达数月，远超法例规定的14天上限；第四，工地使用棚架及发泡海绵物料；第五，工地吸烟问题严重，景观平台发现大量烟头，居民多次投诉却未获正视。专家将逐一探讨这些因素如何重叠导致悲剧发生。

大火时消防系统处于关闭状态

独立委员会首席代表、资深大律师杜淦堃表示，调查阶段亦关注到工地吸烟问题。证据显示，在怀疑是火源的光井平台及棚架上，遗留了大量的燃点物如烟蒂，居民曾多次就工地吸烟问题向有关方面投诉，但未得到正式处理。

他指，7座大厦火警警报系统被关闭，缓解了向居民发出火警警示，亦大幅缩短居民疏散时间。委员会不希望见到调查会影响之后的民事或刑事责任，令人有机会逍遥法外。他指委员会共收集超过100万份档案，包括相片、影片及文件，形容「所收集的资料总量是超越了1TB。」

杜淦堃指出，有证据显示，案发时大厦消防系统处于关闭状态。尽管相关管理规定指出，消防系统停用一般不应超过14日，但承建商却一再向消防处申请延长停用限期，导致相关的消防洒水及喉辘系统被关闭长达数月之久。

此外，调查人员在棚架及窗户上方发现大量堆积的可燃物品。尤其在两次十号飓风信号过后，部分原本具阻燃性的围网更被更换为非阻燃物料。同时，法律规定的阻燃围网在多处并未被使用。大厦居民的窗户亦被易燃保护物料遮盖，这些因素都可能促使火势迅速蔓延至单位内部。

外面棚架燃烧 蔓延大楼内部

杜淦堃强调，火势是由外面棚架燃烧并蔓延至大楼内部，换言之，火和烟是由建筑物外部攻入内部。他指，火灾当日天气非常干燥，初时有微风，下午约3时，相对湿度仅有14%，风速约为每小时14公里，天文台在当日较早时候已发出红色火灾危险警告。

他又谓，从闭路电视监察画面显示，有物料从宏昌阁后方跌落地面。片段显示，下午2时33分左右，画面右侧开始有灰尘或碎片出现。随后，原本光亮的画面顶部逐渐变得阴暗。下午2时43分，画面右侧圈著位置出现细小的闪光，疑似为正在燃烧的灰烬。其后，画面右上角出现更大的闪光，显示火势正在加剧，期间有现场人士大叹「惨呀。」

重点调查火灾伤亡原因 两单位灾情对比强烈引哗然

杜淦堃表示，世上少有地方的高楼像香港一样密集，香港建筑物存在各种火灾风险不容忽视，不可以让今次悲剧重演。他形容今次大火是一个沉痛而清晰警号，促使社会正视迫切的火灾风险，以及大型楼宇维修工程更深层问题。

杜淦堃表示，委员会有必要重点调查今次火灾伤亡原因，他向今次事故死者表示致哀，提及168名死者，150人为居民，当中7人未成年。他在会上展示两张照片，包括宏昌阁105和103室照片，前者大厅严重损毁，后者则近乎完好无损，引起现场人士哗然。

杜淦堃亦提及宏福苑部份楼宇的损毁情况，宏昌阁63%单位有严重、大面积受损；宏泰阁、宏新阁则有五成八。他续指，今次火灾有约250个单位住户选择以升降机离开现场，150个单位住户选择行楼梯。另有900个单位住户事发时不在现场，形容「如果火灾发生在晚上，大家可以想像一下后果。」

记者：黄子龙、张琦

摄影：刘骏轩、卢江球、汪旭峰

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