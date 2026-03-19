如厕不揭厕所板 5岁童遭父衣架打臀腿 父认罪判一年感化令

31岁汽车维修工去年5月因5岁儿子「去厕所唔拎起厕所板」，一怒之下用衣架打伤儿子臀腿，及后被幼稚园老师及社工揭发。汽车维修工早前承认故意袭击导致儿童受伤罪，署理主任裁判官钟明新今早在观塘裁判法院判刑指被告初犯，犯案出于一时愤怒，事后到警署自首并坦白认罪，接受被告有悔意，遂采纳报告建议，判处12个月感化令，被告居住及工作须听从感化官指示，及按要求参与团体小组计划。

自首坦白认罪 官信有悔意

被告L.C.H.承认于2025年5月某日在将军澳某住所内故意袭击5岁男童X。案情指，被告是5岁男童X的父亲，去年6月3日X在幼稚园上课时遭老师及社工发现身上有伤，在臀部及腿部出现抓痕及瘀伤。同日社工向被告查问时，被告承认因厕所问题而用衣架打了X的臀部及腿部，社工劝谕被告后没有即时报案。惟社工于同月尾再度发现X的手臂有咬痕，终报案求助。经警方调查后，没有证据显示第二次的伤势与被告有关，被告被捕后在警诫下指，在5月某日见X使用厕所的方式不当，出于愤怒下用衣架打了X。

案件编号：KTCC 37/2026

法庭记者：陈子豪