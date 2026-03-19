天气｜天文台料下周日间温暖内陆炎热 3.24起连续5日最高27°C
更新时间：06:57 2026-03-19 HKT
发布时间：06:57 2026-03-19 HKT
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广东沿岸天色大致良好，中国东南沿岸的气压正在上升，预料一股偏东气流会在今日稍后抵达广东沿岸。天文台表示，在今日（19日）正午时分，本港市区气温上升至26°C左右，新界再高一两度。另外，随偏东气流缓和，下周初至中期广东天色逐渐好转，日间相当温暖，内陆地区炎热，下周二（24日）起连续5日最高气温达27°C。
天文台表示，预测本港下午天气大致天晴及炎热，介乎21°C至28°C。今晚渐转多云。吹微风，渐转吹和缓偏东风。
天文台九天天气预报指出，一股清劲的偏东气流会在未来两三日影响广东沿岸，明日（20日）天气大致多云，有几阵微雨，气温介乎20°C至23°C，早上沿岸有薄雾；周日（22日）天气大致多云。早上有一两阵微雨，日间短暂时间有阳光，气温介乎20°C至25°C。
下周初至中日间相当温暖 内陆地区炎热
随偏东气流缓和，下周初至中期广东天色逐渐好转，日间相当温暖，内陆地区炎热，下周二（24日）起连续5日最高气温达27°C。
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