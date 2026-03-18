梅子林村命案｜营地负责人杀女友 陪审团一致裁定谋杀罪成囚终身 官斥残暴：死者66处伤14肋骨断

52岁营地负责人2022年4月中涉嫌在马鞍山梅子林村住所杀害38岁同居女友，女友遍体鳞伤、肺部塌陷、14根肋骨及肩胛骨断裂，他翌早报案求助自首，警方到场发现死者赤裸倒毙，并搜出可卡因、大麻等毒品及吸毒工具。被告否认谋杀罪，案件已完成11日审讯。4男3女陪审团今退庭商议约8小时后，一致裁定被告谋杀罪成。高等法院法官李素兰判刑时斥被告行为残暴凶狠，死者身上共有66处外伤、14条肋骨折断，显示她遭受猛烈攻击，陪审团已一致否定被告误杀死者的说法，而无论二人过往关系如何，他当晚确是蓄意夺去其7年伴侣的生命，终依例判处终身监禁。

现年56岁男被告邓龙辉否认于2022年4月14日在马鞍山梅子林村1A号谋杀38岁女子霍倩仪（Maggie），4男3女陪审团一致裁定他谋杀罪成，法官李素兰依例判他终身监禁。被告另在裁判法院承认管有危险药物罪，即管有4.09克草本大麻、1.04克可卡因及 0.91克氯胺酮，法官李素兰考虑他认罪，判囚12个月，与谋杀罪刑期同期执行。

4男3女陪审团一致裁定被告谋杀罪成

高等法院法官李素兰判刑指，4男3女陪审团一致裁定被告谋杀罪成，被告与死者拍拖约7年，而法医在死者身上验出66处外伤、14条肋骨上有19处骨折，显示她曾遭受猛烈攻击。从死者的伤势可见，被告以极大力度、持续而残暴地袭击死者，最终致命，而死者手臂有防御性伤痕，显示她曾尝试抵抗但不果。

法官重申谋杀属最严重罪行，陪审团已一致否定被告称他误杀死者的说法，而且从死者的伤势可见，根本难以想像被告并非有意图杀害死者或令死者严重受伤。法官指被告残忍、野蛮、凶狠、毫不留情地袭击和谋杀死者，令死者在极大痛苦中死亡。

法官向被告称，无论二人过往关系如何，被告在案发当晚于两人的共同住所内，确实蓄意夺去其7年伴侣的生命，就谋杀罪依例判处终身监禁。被告另承认管有危险药物，而他有两次同类案底，法官考虑他认罪后判处12个月监禁，与谋杀罪刑期同期执行。

控方开案陈词指，案发于2022年4月13日晚上至翌早6时许，52岁男被告邓龙辉与38岁死者霍倩仪2人单独在马鞍山梅子林村单层石屋内，2人初则口角继而动武，被告重创死者，翌早6时许报案自称杀害了女友。被告在自愿录影会面中供称，他案发前4个月与死者开始冲突频生，大多围绕工作金钱事宜，案发当晚两人再起口角，当时反复指称死者是外星人，要尽快到屋外门廊地洞投胎转世。

拘捕警员刘希尔接报到场，看见被告站在门外，死者则赤裸倒卧门外，脸朝地下，「头部喺一个窿度」，手脚卷曲，身体多处受伤。被告在警员查问下称：「人系我杀嘅」、「佢系外星人来嘅，伸个头入个窿度唞气」。

被告曾在自愿录影会面中供称，被告与死者案发前4个月开始冲突频生，多围绕工作金钱事宜，被告忆述2人争吵时，死者会突然血液向上倒流，犹如无血之人，像橡胶一样。被告指他当时向死者称，她不是人而是外星人，要尽快到屋外门廊地洞投胎转世。

被告出庭自辩时则坚称自己当日受毒品影响才误杀死者，不承认谋杀。他供称死者「咁麻烦咁想死」，他便要求死者「捐入个窿度死啦」，死者遂跟从其指示自行爬到门廊地洞。对于死者身上多处骨折，邓指「可能我箍住佢个时，或者撞到枱角，或者可能箍住佢个时佢跌落地」，但邓称他「绝对无」使用硬棍或其他武器袭击死者。

控方质疑被告先后提出四个版本： （1）被告报警时承认杀人； （2）死者自行爬入地洞窒息死； （3） 被告指示死者「自己捐入个窿度吸气死」；（4）被告受毒品影响误杀死者。控方问邓，若被告没有杀害死者，而是死者自行寻死 ，为何被告报警时谎称他杀了死者；被告在庭上解释指：「个时我唔系好清醒」，另称他习惯每晚服用K仔、大麻、可卡因三款毒品 ，为求「放工后解压放松」。

案件编号：HCCC107/2024

法庭记者：刘晓曦