周恩来诞辰128周年｜人民总理周恩来生平业绩展明起预展 唐青仪：周恩来作大量基础与开拓性贡献
更新时间：17:48 2026-03-18 HKT
发布时间：17:48 2026-03-18 HKT
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今年是周恩来诞辰128周年，由周恩来邓颖超研究中心、周恩来邓颖超纪念馆等机构联合主办的《人民总理周恩来生平业绩展》今日（18日）于尖沙咀会堂举行预展启动仪式，全国政协副主席梁振英夫人唐青仪、香港浸会大学荣休校长陈新滋等多位嘉宾出席。
唐青仪：周恩来关心香港同胞 作大量基础性与开拓性贡献
展览预展期为3月18日至24日，以团体预约为主，每次人数不超过50人，全程约1小时15分，包含展览参观、纪录片观赏及互动分享。唐青仪表示，香港与周恩来渊源深厚，他年轻时途经香港，留下深刻印象。作为国家总理，周恩来关心香港同胞，为香港稳定发展、民生保障及回归祖国，作出大量基础性与开拓性贡献，值得后人永远铭记。
展览筹委会主席赵国雄指出，和平共处五项原则由周恩来提出，已成为国际关系基本准则。尖沙咀街坊福利会理事长甄懋强表示，周总理在新中国成立前曾短居尖沙咀、油麻地，其后从尖沙咀海旁乘船返内地，展览选址具特殊意义。
超艺理想文化学会会长陈复生称，盼透过展览让青少年学习周恩来廉洁自律、为人民服务的精神，深化对新中国发展史的认识。
展览分四部分 展现周恩来革命理想、缅怀其崇高精神
展览共分为四个部分，第一部分「为追求真理不懈探索」，展现周恩来青少年立志救国、求学探索并确立革命理想；第二部分「为民族解放建立功勋」，记述他投身革命、领导武装斗争，为民族解放与新中国筹建建立卓越功勋；第三部分「为人民幸福鞠躬尽瘁」，讲述他担任总理26年，主持国家建设与外交事业，心系人民、倾力奉献；第四部分「盛世伟业 如您所愿」，缅怀其崇高精神激励后人，展现新时代推进强国建设与民族复兴的历史成就。
因反应踊跃，浸会大学尚志会会长黄美慧表示展览将于3月26日起移师多所院校巡展，包括浸大附属学校王锦辉中小学、岭南大学、孔教大成郭何佩珍中学、培侨中学等，校园巡展将持续至2026年底。
记者、摄影：张琦
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