香港世界人才排名亚洲第一 陈海劲：香港既有中国内地优势 又有国际优势

面对全球人才竞争加剧，香港近年积极推动吸引人才政策。人才办总监陈海劲表示，香港在去年世界人才排名中位列全球第四、亚洲第一，反映香港除了本地有很多人才外，对国际人才亦有很强的吸引力，「香港是全球唯一一个城市，既有中国内地优势，又有国际优势」。

人才办今年将在亚太区、欧洲、北美等地推动「抢人才」工作

陈海劲表示，今年是国家「十五五」规划开局之年，规划支持香港巩固提升和建设打造「四中心、一高地」，即国际金融、航运、贸易和创新科技中心，以及国际高端人才集聚高地。他形容香港既是国际人才枢纽，也是国家人才库，不少内地企业及人才希望透过香港走向世界。他指出，自2022年底推出多项人才入境措施以来，已有超过27万名人才来港，香港会继续巩固国际人才枢纽的角色，人才办今年将在亚太区、欧洲、北美等地推动「抢人才」工作，亦希望更多人才长远留港发展。

麦肯锡大中华区主席倪以理指出，香港在吸引人才方面一直具备优势，包括有很多发展机会、具有国际化环境等，但在地缘政治变化下，香港需要更清晰地定位自身角色，例如在科技领域如何加强与深圳的合作，以及增强人工智能（ AI） 等方面的发展，「除了金融外，亦要拓展更多范畴的优势」。

倪以理又表示，内地企业近年积极走向全球，香港作为内地的窗口，正好成为企业拓展海外市场的人才基地。谈及香港的创科发展。他指出，近年政府及科学园等已加大投入，方向正确但仍需加速，他形容AI的发展速度极快，「任何地方都不够快，香港更要继续努力」，认为香港需吸引更多创科企业落户。

相关新闻:

国际人才论坛及机遇汇人才博览展今举行 李家超：全球变局下人才是竞争核心

2010年诺贝尔经济学奖得主Christopher A. Pissarides表示，香港是一个非常吸引人才的地方，在商业、金融和贸易等方面都有良好的发展前景，而且生活环境也很好，香港需要在现有基础上继续推进，并加强宣传。对于目前香港的人才计划大部分申请者来自内地，他认为只要来港人才愿意为本地经济作出贡献，不论来自哪里都没有差别。

他指，内地人才来港较多，是因为地理位置接近和资讯互通较多等，若要吸引更多海外科技人才等，就需要主动招募，例如香港可以在相关国家设立办事处，提供就业资讯及协助办理签证等，促进人才来港。

记者：蔡思宇

摄影 : 卢江球