观塘市中心重建｜市建局6.28封闭裕民坊及同仁街 18条巴士线需更改站点

为配合观塘市中心2.0项目的整体工程，现时裕民坊及同仁街地下布满各类管线，包括电力、食水、排污、煤气及光纤等，相关管线须迁移至项目范围边界位置，市建局将以短期租约方式，由今年6月28日起，封闭裕民坊及同仁街，以进行地下管线改道工程，预料2028年内完成。

裕民坊18条巴士路线需要更改站点

市建局今日（18日）向观塘区议会提交文件，指该局会于可行范围内，连接观塘道与裕民坊之间的行人路由10米增至约15米 ，协和街、同仁街及康宁道的行人路则由1.5米增至约3米，并会沿工地围板加设足够照明装置及闭路电视系统，同时会美化连接观塘道与裕民坊行人路旁的工地围板。

文件续指，工程将会让现时设于裕民坊的18条巴士路线需要更改站点，当中1A、13D、 13P、 89将迁入裕民坊公共运输交汇处、13M, 23M, 28B, 95M, 619, N293, N619拟议迁至物华街（西行） 巴士线。14B, 16M, 606, 606A, 606X, 641则拟议迁至协和街（北行） 巴士线。

小巴方面，市建局拟议由只准左转，改为可选择左转及新增右转协和街（南行）往观塘道，同时减少8条小巴路线的行车时间 ，并减少绕经物华街的小巴数量。

另外，为让市民提早知悉封路及相关交通改道安排的详情，市建局会于今年5月起，进行一系列的宣传工作，包括派发宣传品通知地区人士、区内居民、学校、长者中心、社区中心等 ，并透过宣传短片介绍交通安排措施 ，同时透过大型户外横额及安排宣传大使，指示市民由原有乘车点前往新乘车点。

记者︰黄子龙