两黑帮酒吧打斗  36岁男遭玻璃酒樽掟头亡 两男谋杀罪脱 误杀等4罪成 押后择日判刑

2020年10月，两批黑帮人马和胜和与14K在尖沙咀楼上酒吧M1 Bar发生争执，和胜和「吹鸡」后在酒吧内打斗及互掷物件，造成1死3伤。两名男子否认谋杀等4罪，案件重审12日，陪审团今退庭商议近4小时后，裁定两人谋杀罪脱，另一致裁定两人一项误杀罪、一项袭击他人致造成身体伤害罪及两项有意图伤人罪共4罪罪成。法官陈庆伟把案件押后至其他同案被告案件完毕后再处理，将择日判刑。

两名男被告陈政希（外号：P仔、希仔、阿希）及王永滐同被控一项谋杀罪。两人同被控一项谋杀罪及两项有意图伤人罪，王永滐另被控一项袭击他人致造成身体伤害罪。

陈政希及王永滐否认于2020年10月6日在香港连同其他人谋杀男子麦志健；意图使温少龙及蔡亮身体受严重伤害而非法及恶意伤害两人。王永滐另否认袭击冯飚南致其身体受伤害。

陪审团以大比数裁定两人谋杀罪脱，另一致裁定两人一项误杀罪、一项袭击他人致造成身体伤害罪及两项有意图伤人罪共4罪罪成。

控方开案陈词提到，涉案M1 Bar由黑帮和胜和成员「葱头」等人持有，场内职员及睇场人士则多数属另一黑帮14K成员。两名被告陈政希及王永滐均为和胜和成员，「葱头」为陈政希的「大佬」，死者及3名伤者均为14K成员。案发当晚，和胜和成员在酒吧酒会，酒吧因疫情关系需于凌晨12时清场，和胜和成员「嘉星」及名为「鱼蛋」的男子发生口角，和胜和一方「吹鸡」召人到场。

2020年10月，两批黑帮人马和胜和与14K在尖沙咀楼上酒吧M1 Bar发生争执，和胜和「吹鸡」后在酒吧内打斗及互掷物件，造成1死3伤。某和胜和成员手持威士忌玻璃酒樽扔向36岁男死者额头，死者当场浴血倒地，头部重创后不治。法医剖尸检查后确认死者死因是头部受伤。控方指两名被告身为和胜和成员及凶手的同党，当时同时向死者投掷硬物，基于伙同犯罪原则，证明他们一伙行事。

案件编号：HCCC39/2024

法庭记者

