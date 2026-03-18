旅发局三大策略吸高增值客 5、6月山顶推全新光影巡礼 10月Cosplay主题「万圣节月」玩足4个周末

香港旅游发展局今日（18日）于香港会议展览中心举行年度大型旅业简报会「香港旅业展望2026」，吸引逾2,000人亲身或透过观看线上直播形式参与，包括本地及海外旅行社、景点、酒店、航空、零售、餐饮、会展、邮轮等业界代表，以及旅发局合作伙伴和本地大专院校旅游学系师生，共同掌握香港旅游业最新形势，洞悉旅游业市场动态，并了解旅发局今年工作计划和推广策略重点。旅发局会在5、6月，推出一个以光影巡礼为主题的全新表演，并在构思在山顶打造长期灯影效果；更会在10月，打造一个以「Cosplay（角色扮演）」为主题的「万圣节月」，横跨四个周末，吸引年轻及家庭客。

三大策略包括全力吸引高增值过夜旅客 突显香港优势

旅发局公布2026至27年度工作计划，将透过三大策略，包括开拓多元化客源，开拓新客群，全力吸引高增值过夜旅客；持续支持业界长远发展，同创商机；及突显香港优势，加强香港旅游竞争力。

调整资源投放 开拓新客源

旅发局总干事刘镇汉表示，将调整资源投放比重，其中75%用于国际市场，除主要市场，亦会加强东盟（印尼、越南、柬埔寨）、中东、印度、同时开拓具潜力的欧盟市场，如意大利、西班牙。其余25%资源会放到中国内地市场，同时聚焦非广东省城市，力求增加过夜旅客比例。

他又指，香港在「2025年全球穆斯林旅游指数」友善旅游目的地排名第三，将推动穆斯林旅游市场，亦会推动研学旅游产业发展。而机管局亦正推进「机场城市(SKYTOPIA)」项目，会和机管局合作，善用该项目落成后作为全港最大的游艇港湾机遇，推出多元化的游艇旅游产品。亦会与私家医院及香港首间中医医院探讨合作，拓展医疗旅游，吸引高增值旅客。

刘镇汉表示，另一重点是提升盛事活动、强化香港「亚洲盛事之都」定位。旅发局会继续举办六大旗舰盛事，并扩大规模及宣传力度。在「香港美酒佳肴巡礼」方面，旅发局会将整个11月打造为「美酒佳肴月」；「香港缤纷冬日巡礼」亦计划扩大规模，地点不限于中环；「新春国际汇演之夜」亦由单一活动延长至整个农历新年；「香港单车节」、「香港国际龙舟邀请赛」加入「全球大学杯」等国际级项目。

「万圣节月」横跨4个周末 吸引年轻及家庭客

他希望透过盛事，不只吸引旅客来香港，更带动零售、餐饮和酒店业的收益。除大型盛事，亦会加强推广其他中西传统节庆。如「大坑舞火龙」会加入更丰富的文化及体验元素。在10月，与不同商界合作，打造一个以「Cosplay（角色扮演）」为主题的「万圣节月」，横跨4个周末，吸引年轻及家庭客。

在提升香港夜间体验方面，刘镇汉表示将会于夏季前，推出一个以光影巡礼为主题的全新表演，取代现有的「幻彩咏香江」，因为「幻彩咏香江」推出超过20年，提升空间十分有限。以光影巡礼为主题的全新表演会分两部份，一部份是配合节庆，于不同时间、地点举办沉浸式光影汇演；另一部份是不同地区的特色景点，打造长期灯影效果，山顶是其中一个构思选址。

巩固会展邮轮枢纽地位

为持续支持业界长远发展，同创商机，旅发局将加强推动会展旅游，巩固香港「国际会展之都」地位；并巩固香港作为「亚洲邮轮枢纽」的角色，积极参与区域及全球邮轮业界活动推广多元体验，同时，亦会优化资助措施及奖励计划，及检视并修订旅游业界资助计划以加强成效，继续带领业界出外说好香港故事，伙同业界提升旅客体验，并发展更多「一程多站」旅游产品，加强推广大湾区旅游品牌。

提升盛事活动 突显香港优势

至于突显香港优势加强香港旅游竞争力方面，旅发局将提升香港「亚洲国际都会」地位展现香港独有旅游体验，包括全新主题宣传、伙拍全球媒体、优化智慧旅游；提升盛事活动强化香港「亚洲盛事之都」定位，提升六大旗舰盛事、支持其他大型活动、推出全新光影表演、重塑「香港 ‧ 大城小区」推广，推出不同主题旅游攻略。

旅发局主席林建岳回应传媒提问时表示，「幻彩咏香江」已推出超过二十年，要定期做保养并不容易，提升空间亦有限。他希望，未来会将以光影巡礼为主题的表演推至不同地方，吸引旅客探索更多香港不同地区，带来更多新鲜感。

回应中东局势对香港旅游业影响时，林建岳相信「有危亦有机」，认为机遇更多，以往到中东的旅客，或转往其他地方旅游。而香港作为全球其中一个安全旅游目的地，加上未来接连精彩盛事活动，对旅客具有吸引力。旅发局亦会联同大湾区景点宣传，希望延长旅客留港时间，并一访再访。被问到中东局势如何影响旅发局宣传计划，林建岳表示，会密切留意最新发展，灵活调配资源。