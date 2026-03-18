恒地庆祝成立50周年 延续慈善精神 与李兆基基金携手向市民派5万福袋

昨日（3月17日）是恒基兆业地产集团创办人李兆基的农历生辰，同时亦是其逝世一周年，为纪念李兆基并传承其乐善好施的精神，恒基地产联同李兆基基金于全港50个地点，向市民派发5万个福袋，内附香米及养生汤包，寓意饱足安康，以行动向社区传递关怀与祝福，并借此向市民过去半世纪对集团的不懈支持表达心意。

派发点遍及全港 逾200义工参与

50个派发点遍及全港多区，涵盖集团旗下几个大型屋苑、家园便利店全线分店、名气家煤气客户中心、香港小轮集团旗下大角嘴港湾豪庭商场及粉岭逸峰商场、北角（东）渡轮码头、太子和南昌社区客厅、「博爱江夏围村」，以及多个借出场地的快递站门市等，让温暖和关爱传遍社会不同角落。

是次福袋派发行动获得集团上下逾200位义工热烈响应。恒基地产执行董事兼家园基金董事孙国林亦身体力行，与义工合力向市民派发福袋。他表示，李兆基不仅是杰出的商界领袖，更是一位备受敬重的慈善家，多年来心系社会、乐善好施、不求回报，充分体现出「上善若水，水善利万物而不争」的高尚情操，为社会留下深远影响。集团会继续秉承李兆基的慈善精神，持续以不同方式回馈社会，与各界合力建设和谐共融的香港。

自去年9月起，集团每逢农历初一、十五于家园便利店，以及太子和南昌社区客厅派发素菜包予市民及登记会员。今年适逢是恒基地产50周年。集团自一月中开始已先后推出慈善跑、长者团年宴、社区同乐日等社区及慈善活动，与各界一同庆祝这个重要里程碑。于过去短短两个月，受惠人数已超过7万，涵盖长者、年青人、病童及基层家庭等社群。集团今年将会陆续推出更多精彩活动与特别企划，与众同贺50周年。