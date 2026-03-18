罗淑佩：以「旅游+」概念深化文体旅融合 巩固香港盛事之都地位

文化体育及旅游局局长罗淑佩今日出席旅发局「香港旅业展望2026」，在活动中回顾2025年旅游业的骄人成绩，并阐述2026年将以「旅游+」为核心概念，推动文化、体育与旅游产业深度融合，追求高质量及具持久影响力的发展，以巩固香港作为国际盛事之都的地位。

罗淑佩今日(18日)在社交平台发文，在旅发局卓越领导和团队努力下，香港旅游业收获一份亮丽的成绩表。2025年全年录得4,990万旅客人次，较2024年稳健增长12%。她以「香港美酒佳肴巡礼」为例，该盛事2025年的日均入场人次及消费额分别录得30%和40%的显著增长，足证香港已强势回归，广受旅客欢迎。

踏入2026年，旅游业势头持续向好。今年首两个月访港旅客已近1,000万人次，按年飙升18%。罗淑佩指2026年全年访港旅客目标为5,380万人次，预计增长8%。她强调根据香港本来丰富的盛事及活动，绝对能达到相关的目标。此外，她又指，不单追求数字，更追求价值、品质和持久的影响力。现今的旅客渴望获得独特的体验，并带一个精彩的回忆回家。

为此，政府将文化、体育和旅游深度融合，并与国家新近公布的「十五五」规划对接。秉持「+旅游」理念，为香港的优势产业赋能，释放其全部潜力。

推动「盛事+旅游」 打造全年无休的世界级盛事之都

罗淑佩再指，政府正积极巩固香港盛事之都地位。「艺术三月」已为今年的文化活动揭开序幕，而即将举行的ComplexCon、Art Central及Art Basel等，这些活动将与旅游业产生协同效应。将在3月22日举行的赛马盛事——香港打吡大赛，旅客可体验赛马的激情，接著探索艺术展，最后以米芝莲星级晚餐结束完美的一天，这正是香港生活方式令人著迷之处。

此外，香港国际七人榄球赛将将在几周后于启德体育园举行。她说，启德主场馆近期被《时代》杂志评为世界最佳场所之一，去年已成为亚洲区内门票销售额及总收入最高的场馆。为确保「盛事+旅游」的联乘效应，政府已在《财政预算案》中拨款16.6亿元予旅发局，旨在将客流有效转化为消费流。

继续推广美食、影视与文化体验

在推广香港独特魅力方面，罗淑佩提到将以美食作为「香港品牌」。继「世界50最佳酒吧」活动后，香港将主办「2026年亚洲50最佳餐厅」颁奖典礼。旅发局的「味游香港」推广活动及「香港美酒佳肴巡礼」将继续呈献从地道大牌档到星级餐厅的多元化餐饮体验。

同时，政府亦善用「影视旅游」热潮，透过活化后的九龙寨城和油蔴地警署等标志性场景，让旅客沉浸于香港电影的魅力。M+博物馆和香港故宫文化博物馆等世界级文化地标，将继续为旅客带来惊喜。邮轮旅游势头亦十分乐观，农历新年黄金周期间，每天都有邮轮停靠香港，新的豪华邮轮也陆续到访，带动多种的经济效益。

深化大湾区融合 发挥「超级联系人」角色

罗淑佩强调，大湾区是香港旅游业的「加速器」。中央政府已推出多项便利旅客访港的措施，包括「一周多行」及「粤车南下」等。香港将进一步深化其「超级联系人」的角色，开发更多「一程多站」旅游产品，让国际旅客经香港无缝探索大湾区的多元文化。

最后，罗淑佩局长向全港旅游业界致以呼吁。她表示：「我们可以建造最大的场馆、邀请最红的明星，但若没有旅游业界每一位的专业、高效和真诚服务，一切都无关重要。从礼宾人员、计程车司机到店舖助理，他们都是将一次旅程变成一段美好回忆的『活生生形象大使』。」

