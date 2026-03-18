Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

支联会颠覆案  李卓人否认对中共领导抱极大敌意  

社会
更新时间：13:31 2026-03-18 HKT
发布时间：13:31 2026-03-18 HKT

已解散的支联会、前正副主席李卓人、何俊仁和邹幸彤被控煽动他人颠覆国家政权罪，其中何俊仁于开审前认罪。李卓人今（18日）早上续于西九龙法院作供，控方盘问李卓人是否一直对中国共产党领导国家抱持极大敌意，李卓人否认。

案件由《香港国安法》指定法官李运腾、陈仲衡及黎婉姫主审。控方由律政司副刑事检控专员黎嘉谊及助理刑事检控专员张卓勤等代表；辩方由破产管理署委任资深大律师林芷莹代表支联会，大律师沈士文代表李卓人，邹幸彤亲自行事。

李卓人指「426」社论将民运定性为动乱反革命，副刑事检控专员黎嘉谊盘问时问到「426」社论是否即是将民运定性为犯法犯罪行为，李卓人同意，惟此说属官方立场，自己则会站在民间立场。黎嘉谊质疑李卓人携款上京支援会干犯国家刑法，李卓人坦言「𠮶时唔谂呢啲嘢」。

何俊仁(中)于开审前认罪。资料图片
何俊仁(中)于开审前认罪。资料图片
邹幸彤同样被控煽动他人颠覆国家政权罪。资料图片
邹幸彤同样被控煽动他人颠覆国家政权罪。资料图片

黎嘉谊再问到《零八宪章》发起人刘晓波因此定罪判囚，李卓人指刘晓波发起《零八宪章》时，自己不认为此举违法，亦不知道会违法，事后遂支援释放刘晓波。黎嘉谊质疑李卓人明知刘晓波干犯内地法律仍继续鼓吹，李卓人指《基本法》下保障了公民权利来支持刘晓波。

4名被告依次为香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）、李卓人、何俊仁及邹幸彤，同被控于2020年7月1日至2021年9月8日期间，在香港煽动他人组织、策划、实施或者参与实施以非法手段（即结束中国共产党领导，违反中华人民共和国宪法（特别是第一条和序言）），旨在颠覆国家政权的行为，即推翻、破坏中华人民共和国宪法所确立的中华人民共和国根本制度，或推翻中华人民共和国中央政权机关。何俊仁开审前认罪。

案件编号：HCCC155/2022

法庭记者：陈子豪
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
生活百科
20小时前
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
生活百科
2026-03-17 13:14 HKT
元朗青朗公路水牛被撞伤 局部封路逾2小时酿大塞车
01:03
元朗青朗公路水牛被撞伤 局部封路逾2小时酿大塞车
突发
4小时前
46岁女星忽然自爆离婚多年 老公12年前被传偷食「窝边草」 扮恩爱夫妻背后原因曝光
46岁女星忽然自爆离婚多年 老公12年前被传偷食「窝边草」 扮恩爱夫妻背后原因曝光
影视圈
19小时前
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
饮食
2026-03-17 13:20 HKT
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
02:28
伊朗局势｜一名间谍遭伊朗处决 被指曾向以色列提供敏感区域图像信息｜持续更新
即时国际
1小时前
「Her be like...」中一生Starbucks温书遭阿婆质问 地道「港式英语」挑机引爆网络：你睇得明几多？｜Juicy叮
「Her be like...」中一生Starbucks温书遭阿婆质问 地道「港式英语」挑机引爆网络：你睇得明几多？｜Juicy叮
时事热话
22小时前
80岁嫲嫲堕网恋陷阱！为「联合国情郎」绝食课金或卖楼 家人惨变仇人崩溃求助：会唔会呃到过身？｜Juicy叮
80岁嫲嫲堕网恋陷阱！为「联合国情郎」绝食课金或卖楼 家人惨变仇人崩溃求助：会唔会呃到过身？｜Juicy叮
时事热话
3小时前
英连锁酒店现保安漏洞 29岁男靠一招骗取房卡 夜潜性侵女住客
英连锁酒店现保安漏洞 29岁男靠一招骗取房卡 夜潜性侵女住客
即时国际
8小时前