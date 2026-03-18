支联会颠覆案  李卓人否认对中共领导抱极大敌意  

已解散的支联会、前正副主席李卓人、何俊仁和邹幸彤被控煽动他人颠覆国家政权罪，其中何俊仁于开审前认罪。李卓人今（18日）早上续于西九龙法院作供，控方盘问李卓人是否一直对中国共产党领导国家抱持极大敌意，李卓人否认。

案件由《香港国安法》指定法官李运腾、陈仲衡及黎婉姫主审。控方由律政司副刑事检控专员黎嘉谊及助理刑事检控专员张卓勤等代表；辩方由破产管理署委任资深大律师林芷莹代表支联会，大律师沈士文代表李卓人，邹幸彤亲自行事。

李卓人指「426」社论将民运定性为动乱反革命，副刑事检控专员黎嘉谊盘问时问到「426」社论是否即是将民运定性为犯法犯罪行为，李卓人同意，惟此说属官方立场，自己则会站在民间立场。黎嘉谊质疑李卓人携款上京支援会干犯国家刑法，李卓人坦言「𠮶时唔谂呢啲嘢」。

何俊仁(中)于开审前认罪。资料图片

邹幸彤同样被控煽动他人颠覆国家政权罪。资料图片

黎嘉谊再问到《零八宪章》发起人刘晓波因此定罪判囚，李卓人指刘晓波发起《零八宪章》时，自己不认为此举违法，亦不知道会违法，事后遂支援释放刘晓波。黎嘉谊质疑李卓人明知刘晓波干犯内地法律仍继续鼓吹，李卓人指《基本法》下保障了公民权利来支持刘晓波。

4名被告依次为香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）、李卓人、何俊仁及邹幸彤，同被控于2020年7月1日至2021年9月8日期间，在香港煽动他人组织、策划、实施或者参与实施以非法手段（即结束中国共产党领导，违反中华人民共和国宪法（特别是第一条和序言）），旨在颠覆国家政权的行为，即推翻、破坏中华人民共和国宪法所确立的中华人民共和国根本制度，或推翻中华人民共和国中央政权机关。何俊仁开审前认罪。

案件编号：HCCC155/2022

法庭记者：陈子豪

