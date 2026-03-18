SKYTOPIA艺术仓储签约仪式完成 5.3万呎仓储料2027年投入服务

机管局与营运商Eythos完成SKYTOPIA艺术与珍品仓储设施签约仪式。仓储设施可独立收藏艺术珍品及价值资产，提供收藏空间及私人鉴赏室，楼高两层，总楼面面积5.3万平方呎，预计2027年年初投入运作，合约期为期6年。

陈正思：拍卖后藏品或留港以避税

机管局商务执行总监陈正思表示，香港是自由港，是世界第二大的艺术交易市场，对艺术仓储需求庞大，因为不少艺术投资者或收藏者在香港投得艺术品后，为避艺术品转运到其他地方时需被征税，未必会马上将艺术品运离香港。

她又认为，营运者Eythos虽然年资较短，但有丰富举办世界性艺术活动经验，最近更为Art Basel 官方运输艺术品的经营者，故对其能力和经验有信心。她续指，Eythos将负责提升仓储建筑设施和室内设计，投资金额达到3亿元。

她续指，未来游艇港湾等设施投入运作，岸上亦会有不同形式艺术廊，增加整体艺术元素。

Eythos 行政总裁郑家恒表示，仓储设施将设气体防火等安排，并会以拉柜储藏画作，严格控制温度。



记者：曾伟龙

摄影：吴艳玲