时任科大教授涉收贿兼向同事派利是助学生入读硕士课程 准保释5月再讯

香港科技大学时任讲座教授刘红斌涉嫌从友人收贿4万元，兼向两名同事派共6000元利是，以协助一名学生入读科大硕士课程。刘红斌及涉案友人被廉署落案起诉串谋使公职人员接受利益等罪，案件今（18日）于观塘裁判法院提堂。2人暂毋须答辩，以待辩方检视文件及提供法律意见。署理主任裁判官钟明新押后案件至5月13日再讯，批准2人保释，期间不准离港及不得接触控方证人。

被告为63岁时任科大海洋科学系讲座教授刘红斌，及60岁保险中介林珮玲，2人同被控1项串谋使公职人员接受利益罪；刘红斌另被控两项向公职人员提供利益罪。

控罪指，刘红斌身为公职人员，与林珮玲于2025年3月2日至年5月12日一同串谋，使刘红斌在无合法权限或合理辩解下从林珮玲接受港币4万元，作为刘红斌协助林正曦获香港科技大学2025/2026学年理学硕士(环境健康及安全)课程取录的诱因或报酬。

刘红斌另被控于同年5月23日向两名公职人员，即科大海洋科学系讲师梁瑞宜及海洋科学系项目主任麦倩仪，分别提供5000元和1000元，作为协助或处理林正曦获上述课程取录的诱因或报酬。

控方今天已准备好答辩，辩方则申请案件押后8星期，以待辩方检视文件及向被告提供法律意见。控方不反对押后及被告保释候讯，钟官押后案件至5月13日再讯，续准两名被告以2万元担保外出，期间不准离港及不得接触控方证人。

案件编号：KTCC 492/2026

法庭记者：王仁昌

