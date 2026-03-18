升级并校︱蔡若莲：勿等到零班无选择才想办法 合并是为「升级」而非「救校」

今个学年适龄学童人数比去年大跌4000人，教育局昨（17日）日公布今年有破纪录15间小学，因小一收生不及16人「开班线」而遭派「零班」，包括14间津校及1间官校。教育局局长蔡若莲表示，学龄人口持续下降，过往的「软着陆」措施已消化，达「褪无可褪」，必须以更积极主动的方式应对。为此，局方同步更新小学规划的优化方案，为合并学校提供过渡期内的「豁免」，并成立专责小组，她鼓励学界及早规划「合并升级」，「唔好真系等到去到零班，无选择的救校方案，我哋系『合并升级』，唔系『合并救校』」。

升级并校︱局方：办学团体应及早与属校商谈

蔡若莲今早（18日）在电台节目强调，当局正研究推出「升级并校」计划的建议，是希望学校能及早规划，已多次呼吁办学团体及早与属校商谈，即使目前仍能开办两、三班的学校，也可积极考虑合并，以扩大学校的规模，稳定发展，这对教学资源、课程规划以至学生都更有利。

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3年期合适可让学校理顺安排

蔡若莲解释，合并的过程一般需时3年，所以昨公布优化学校合并安排，倘小学在合并后首3个学年内收生未达16人，可获豁免申请发展方案一次，无条件参加下年度小一派位。让同一个学习阶段的同学可以在原校完成其学习，及让学校有合理时间去理顺课程、师资及学生安排，同时平衡资源运用。 3年期是配合合并的过渡期而定出来，是比较合理的做法，若年期太长反而是浪费资源。教育局副秘书长李碧茜补充，此举能让合并学校在较稳定的环境中处理过渡问题，毋须即时担心收生不足的压力，有助他们做得更好。

其中，东区占了4间「派零班」学校，情况较为集中。蔡若莲解释，东区学校数目过往较多，加上人口老化及缺乏新屋邨落成，导致收生出现较大波幅，是多重因素叠加的结果。

已联系约百名受影响家长助安排学位

蔡若莲强调，局方已即时采取行动支援受影响持份者。在公布名单的同日，各区的学校发展主任已直接与相关学校联络，并已联系该15间学校约100名小一新生的家长，协助他们安排学位。

对于教育局表示，调低开班线、减派等纾缓措施已用尽，软着陆的「咕𠱸」已用完，会否加大中小学引入非本地生源。蔡若莲透露，今年已尝试开放让直资学校招收非本地生，学校反应热烈，局方会视之为试点，检视成效再作长远规划。

张勇邦：并校非想像中容易 「就算同一间上下午校合并都好麻烦」

退休校长张勇邦则在商台节目表示，其实无论合并是以「合并升级」抑或其他名义也好，都会面对不少现实挑战，「就算同一间学校、同一屋簷下，上下午校合并都唔容易，涉及的老师文化、家长风气情况都不尽相同」，而如果「弱弱合并」，实际上作用也不大，始终两间学校都弱势，一来有现实衔接问题，二来家长意愿未必大；如是「一强一弱」的组合，较强势的学校没有缩班杀校危机，未必有意愿接收弱势学校。如果双方是同一办学团体，由高层次协调则还可以。

张勇邦指，确实学校是不应该到情况严峻到「杀校」边缘才思考退路，但他坦言有时候办学团体想法未必一致，例如有人会觉得「我有几十年历史，宁可光荣结束，也不要苟延残喘」，即使曾经光辉一时，也敌不过时代洪流而要结束；可是也有办学团体坚持「精神长存」。他指两种想法都没有错，需要自行深思熟虑。

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