宏福苑大火｜律师会整理律师行名单 助居民了解物业转让及遗嘱等法律服务

政府于上月21日公布宏福苑长远居住安排方案，为受影响居民提供多项具时限的选项。鉴于有关安排的性质及时限性，香港律师会预期部分宏福苑受影响居民或需于相对短时间内寻求专业法律服务，特别是在物业转让、遗嘱及遗产承办，以及相关法律咨询等范畴。

律师会昨（17日)在社交平台发文，指已邀请会员律师行表达意向，就该安排方案的推行及相关事宜，为宏福苑受影响居民提供专业法律服务。为便利受影响居民查阅，律师会已整理并有意提供服务的律师行名单，并已上载至律师会网站。

名单旨在作为一份重点及方便使用的参考资料，以回应因安排方案而产生的专业法律服务需要。

律师会与房屋署昨日合办简介会，让前线律师和律师行更进一步了解安排方案详情。作为主讲嘉宾，房屋局副秘书长暨房屋署副署长（策略）章景星，讲解安排方案，并回应律师会会员的实务问题。

律师会与其会员将继续致力发挥专业所长，协助受影响居民应对安排方案所涉及的法律事宜。

