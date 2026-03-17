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生蚝食物中毒︱邵家辉引述业界指有商户进口与销售数不符 疑以次充好 环境局：会加强抽查

社会
更新时间：21:11 2026-03-17 HKT
发布时间：21:11 2026-03-17 HKT

本港早前爆出多宗生蚝食物中毒个案，累计近40宗。立法会食物安全及环境衞生事务委员会今（17日）举行会议，批发及零售界邵家辉关注今年2月初发生的多宗生蚝食物中毒事件。环境及生态局副局长黄淑娴指出，食安中心2月份共接获37宗相关个案，调查后发现事件涉及一间南韩企业、一个西班牙生产场所以及一间本地供应商的食物制造厂。食安中心在事发后已即时采取行动，勒令业界暂停进口及出售由上述源头供应的生蚝，并巡查全港超过1,200间出售生蚝的处所，确保食品安全。自2月13日起，中心再未录得新增的相关中毒个案。

生蚝食物中毒︱2月13日起无新增个案

邵家辉更指出，在与业界沟通时发现，部分生蚝分销商的进口数量与销售数量不符，怀疑有商户将其他来源的生蚝充当作安全来源出售，或对市民的食物安全构成隐忧，促请当局跟进有关情况，堵塞漏洞。黄淑娴表示，会加强抽查样本及检视食物处理流程，以重建市民食生蚝的信心。

批发及零售界邵家辉关注今年2月初发生的多宗生蚝食物中毒事件。资料图片
批发及零售界邵家辉关注今年2月初发生的多宗生蚝食物中毒事件。资料图片

记者：李健威 

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