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中大牵头成立亚洲法律史学会 汇聚17司法管辖区21大学 加深对亚洲多元法律传统理解

社会
更新时间：18:15 2026-03-17 HKT
发布时间：18:15 2026-03-17 HKT

由香港中文大学法律学院倡议成立的「亚洲法律史学会」（Asian Legal History Association, ALHA），今日（17日）举行成立典礼。学会汇聚来自17个司法管辖区的21所顶尖法律学府及研究机构，标志着全球法律史研究迈向新里程，于探索亚洲多元法律传统方面尤具意义。典礼邀得律政司司长林定国发表主题演说，中大校长卢煜明致欢迎辞。

中大校长卢煜明教授致欢迎辞。中大图片
中大校长卢煜明教授致欢迎辞。中大图片

汇聚17司法管辖区 促亚洲法律史交流

学会作为首个旨在加深对亚洲多元法律传统理解的长期协作平台，致力促进亚洲与世界各地的跨司法管辖区法律史交流，其成立不仅是国际法律学术界的关键发展，也突显香港作为亚洲卓越法律枢纽的重要角色。

卢煜明致欢迎辞时表示，中大法律学院很荣幸担任学会常设秘书处，此任命体现中大对推动国际学术合作的承担，亦是大学对香港更广泛贡献之一，进一步巩固支持香港国际地位所需的知识与制度基础。

律政司司长林定国发表主题演说。中大图片
律政司司长林定国发表主题演说。中大图片

林定国：港拥「一国两制」独特优势

林定国在主题演说中强调，香港在「一国两制」下拥有独特而显著的制度优势，是学会理想的立足之地。他指出，香港作为中国唯一的普通法司法管辖区，在回归后继续享有独立的司法管辖权和终审权，其司法体系的专业水平与国际认受性备受肯定。

学会成立后，将延续自2021年起举办的年度「亚洲法律史会议」。此外，中大法律学院亦与牛津大学法律学院共同举办「亚洲及域外法律史」国际会议，进一步突显学会的全球视野。

有关亚洲法律史学会详情：https://web.law.cuhk.edu.hk/ALHA/

中大法律学院于2026年3月17日举行「亚洲法律史学会成立典礼」。中大图片
中大法律学院于2026年3月17日举行「亚洲法律史学会成立典礼」。中大图片

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