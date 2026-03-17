涉替公司买劳斯莱斯「报大数」骗财310万元 上巿公司前主席欺诈罪成4.8判刑

外号「金融界拳王」的上市公司前主席李振邦涉嫌串谋汽车经销商，协助公司购置劳斯莱斯汽车时，夸大其售价及首次登记税款共约310万元，遭廉署落案起诉。李振邦早前否认串谋诈骗及欺诈罪受审，暂委法官黄士翔今在区域法院裁决时指，尽管汽车经销商曾向被告支付费用，惟没有证据显示该笔款项属串谋的利润，裁定他串谋诈骗罪脱。不过，被告在取得支票前已知牌照税实际金额约160万元，却仍作出虚假陈述签署会议纪录确认费用是238万元，令公司多支付了约80万元，裁定他欺诈罪成，案件押后4月8日判刑。

没有证据显示涉案款项属串谋利润不能定罪

黄官裁决时指，引述PF Group Holdings Limited拥有人霍玉堂供词，因被告自称深谙金融，故安排被告出任公司主席，惟被告向霍声称若要做主席，就要拥有股份才合资格做主席，霍遂将15%股份无偿转移给被告，被告曾向霍表示随后会将股份转还霍，但霍确认此等重要内容没有书面记录，表示属口头承诺。黄官质疑，15%的公司股份价值不少，惟却没有书面纪录，直指不理解为何没有文件写下归还股票的事情。另外，霍表示没有参与公司运作，当职员要求签署支票时，就会负责签署支票。黄官明言，若霍确实不需要参与公司运作，根本连支票都不需签署，故认为霍并非诚实可靠的证人。

黄官表示，被告涉嫌串谋亿锋集团有限公司董事杨祖耀，向霍声称从英国购入价值大约380万元的劳斯莱斯，其后再要求霍支付230多万的牌照税而从中获利。尽管杨曾向被告支付一笔款项，被告自辩时提及该款项是售卖二手车的利润，黄官认为尽管该金额令被告十分可疑，但没有证据显示该金额是串谋的利润，亦不能表示被告知道车辆的真实价钱，终裁定他串谋诈骗罪脱。

明知牌照税约160万却签署确认要付238万元

黄官另指，被告向霍表示牌照税约238万，惟被告在取得支票前，杨曾告知被告牌照税约160万元，但被告仍作出虚假陈述，签署会议纪录确认牌照费是238万元，终导致公司多支付了约80万元。黄官引述被告自辩时称，曾将多出的款项归还公司，惟公司职员不想被揭「开多咗数」，故提出由被告的妻子户口暂时管有款项。黄官直言，被告的说法匪夷所思，公司为上市公司，没有理由不将金额存入公司户口，反而存入与公司无关系的人的户口，而被告却没有任何文书能证明将款项归还给公司，认为被告明显没有归还这笔款项，导致公司有实际损失，终裁定他欺诈罪成。

42岁被告李振邦，是PF Group Holdings Limited前执行董事兼主席，被控串谋诈骗及欺诈两罪。控罪指，他于2020年12月18日至2021年1月7日期间，串谋他人不诚实地向PF Group虚假地表示，公司须向亿锋支付逾381万元购买一辆汽车；另于2021年2月19日至3月3日期间，向PF Group虚假地表示须支付逾238万元清缴一辆汽车的首次登记税，导致李从中获得利益，或导致PF Group有相当可能会蒙受不利。

案件编号：DCCC630/2023

法庭记者：黄巧儿