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港深西部铁路或延至香港机场 田北辰反对洪水桥直驳 倡经欣澳疏导屯马线

社会
更新时间：16:46 2026-03-17 HKT
发布时间：16:46 2026-03-17 HKT

港深西部铁路（洪水桥至前海）目标2035年开通。实政圆桌召集人田北辰今日（17日）在社交平台引述传媒报道指，广州正积极争取将该铁路路线向北延伸，经深圳机场至南沙，预计全程只需半小时。同时，整体规划中亦预留延伸至香港机场的条件，打造「穗深港机场超级枢纽」。田北辰表示，其团队百分百支持此概念，认为连接两个机场，一个对内、一个对外，能达至互相补位、强强联合的效果。

田北辰：港深西铁路新进展需留意口岸规划细节

不过，田北辰提出有「一个细节」及「一个重点问题」需要留意。在口岸设置的细节上，田北辰指出，据其了解在非常早期时，计划在前海设立「一地两检」口岸，但此举将对前往深圳湾的乘客造成不便，需要「搭一程回头车」。因此，他过去曾极力建议在两个站都设立口岸，方便所有人，当时政府亦认为建议可行，应该研究。

他建议，若前海之后增设其他站点，不如「化繁为简」，在深圳湾设立口岸，让所有乘客在此出入境，之后无论前往哪个站点都无问题。

促保留巴士站用地 建欣澳转车站

至于他认为的「一个重点问题」，则关乎洪水桥连接香港机场的走线。田北辰反对将洪水桥与香港机场直接「驳埋一齐」，批评这样会浪费整条铁路线，未能发挥最大效用，无法协助解决屯马线「迫爆」问题。

他指，最理想方案是结合实政圆桌早前提出的倡议，将走线改为从洪水桥出发，经小榄再驳去欣澳，为新界西居民及南下过境旅客提供多一条出市区的途径。他亦提议，在东涌线欣澳站及机场快线旁的巨型巴士站位置，新建一个铁路转车站，接驳机场快线及东涌线，并形容此走线「一举两得」，能服务南下过境客及新界西居民接驳市区与香港机场。

田北辰称，要采用此走线，需要考虑有无用地兴建欣澳转车站，因此他强烈要求政府保留目前用作巴士站的用地，「千祈唔好做其他用途，令呢条铁路可以用对香港最有利嘅走线」。

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