8000万六合彩︱幸运二金多宝今晚搅珠 即睇历年最旺号码、十大幸运投注站

六合彩幸运二金多宝搅珠将于今晚（17日）9时半举行，特设6,000万元金多宝，若以10元一注独中，估计可获8,000万元头奖。今晚9时15分截止售票。

3次幸运二搅珠均有相连号码

马会于去年推出幸运二金多宝，至今已举行3次搅珠。头两次搅珠均有人中头奖，而最近一次，即去年11月25日举行的搅珠，则无人中头奖。3次搅珠当中，搅出次数最多的号码分别是19号、26号及44号，均搅出过2次。此外，在这3次搅珠中，均有出现相连号码。

根据过往资料，过往50期，最多搅出的号目为28和37，均搅出14次，其次为4、46，各搅出12次，而6及39则搅出11次。

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搅珠日期 搅珠结果（包括特别号码） 2025年6月17日 5、19、30、40、44、45 + 26 2025年11月4日 19、20、26、28、39、44 + 4 2025年11月25日 1、2、17、35、37、48 + 8

10大最幸运投注站 士丹利街历来最旺

由1994年至2025年6月30日，十大最旺投注站分别是：

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