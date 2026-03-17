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8000万六合彩︱幸运二金多宝今晚搅珠 即睇历年最旺号码、十大幸运投注站

社会
更新时间：15:43 2026-03-17 HKT
发布时间：15:43 2026-03-17 HKT

六合彩幸运二金多宝搅珠将于今晚（17日）9时半举行，特设6,000万元金多宝，若以10元一注独中，估计可获8,000万元头奖。今晚9时15分截止售票。

3次幸运二搅珠均有相连号码

马会于去年推出幸运二金多宝，至今已举行3次搅珠。头两次搅珠均有人中头奖，而最近一次，即去年11月25日举行的搅珠，则无人中头奖。3次搅珠当中，搅出次数最多的号码分别是19号、26号及44号，均搅出过2次。此外，在这3次搅珠中，均有出现相连号码。

根据过往资料，过往50期，最多搅出的号目为28和37，均搅出14次，其次为4、46，各搅出12次，而6及39则搅出11次。

相关新闻：8000万六合彩｜幸运二周二搅珠 「最旺投注站」现人龙 上班族 : 中咗就唔捞 !

▼▼即睇3次幸运二金多宝搅珠结果▼▼

搅珠日期 搅珠结果（包括特别号码）
2025年6月17日 5、19、30、40、44、45 + 26
2025年11月4日 19、20、26、28、39、44 + 4
2025年11月25日 1、2、17、35、37、48 + 8

10大最幸运投注站 士丹利街历来最旺

由1994年至2025年6月30日，十大最旺投注站分别是：

1.中环士丹利街赛马会投注站 

地址：中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖 

中头奖次数：47 

2.屯门市广场赛马会投注站 

地址：屯门市广场第三期地段277号地下 

中头奖次数：45 

3.荃湾青山道赛马会投注站 

地址：荃湾青山公路 300-350 号荃锦中心地下B2舖 

中头奖次数：41

4.尖沙咀汉口道赛马会投注站 

地址：尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下 

中头奖次数：41 

5.上环干诺道西赛马会投注站 

地址：上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D – F及G1舖 

中头奖次数：40

6.观塘广场赛马会投注站 

地址：观塘开源道68号观塘广场地下G15, M20,116号舖 

中头奖次数：37 

7.九龙湾德福赛马会投注站 

地址：九龙湾宏开道16号德福大厦一楼4号舖 

中头奖次数：35

8.大埔广场赛马会投注站 

地址：大埔广场地下商场七号舖 

中头奖次数：35 

9.上水石湖墟赛马会投注站 

地址：上水石湖墟新丰路134-140A号A地下 

中头奖次数：35 

10.大埔广褔道赛马会投注站

地址：广褔道158-172号大埔商业大厦地下 

中头奖次数: 30

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