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年青侍应涉网上发布煽动帖文 拟认煽动他人颠覆国家政权罪 还柙7月答辩

社会
更新时间：14:55 2026-03-17 HKT
发布时间：14:55 2026-03-17 HKT

22岁男侍应涉自前年起于社交平台X及Instagram上发布帖文及相片，原被控明知而发布具煽动意图的刊物罪，早前控方改控煽动他人颠覆国家政权罪。案件今（17日)在区域法院再讯，辩方透露被告拟承认控罪，法官陈广池将案件排期至7月9日进行答辩，期间被告还柙候讯。

被告陈浩骞被控于2024年6月27日至2025年4月28日期间（包括首尾两日），在香港煽动他人组织、策划、实施或者参与实施以下以武力、威胁使用武力或者其他非法手段旨在颠覆国家政权行为，即推翻中华人民共和国中央政权机关或者香港特别行政区政权机关。

案件编号：DCCC 1103/2025
法庭记者：黄巧儿
 

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