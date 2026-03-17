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损坏民建联立法会选举横幅 地产经纪被控刑毁罪 准签保守行为1年

社会
更新时间：13:27 2026-03-17 HKT
发布时间：13:27 2026-03-17 HKT

26岁地产经纪去年11月在将军澳损坏4条民建联的立法会选举横幅，因而被控1项刑事损坏罪。案件今于观塘裁判法院再提讯，控方同意以签保守行为方式处理。案情透露，涉案地产经纪损坏涉案横幅后，警方翻查闭路电视及锁定其身份，拘捕及警诫下他称因贪玩犯案。署理主任裁判官钟明新批准以守行为方式处理本案，被告须自签1000元及守行为1年。

被告潘日轩，被控于2025年11月24日在将军澳颂明苑外的行人隧道近灯柱BE2120，无合法辩解而损坏属于民建联西贡将军澳支部的4条立法会选举横幅，意图损坏该财产或罔顾该财产是否会被损坏。

被告今承认案情指，民建联西贡将军澳支部的职员于去年11月21日在案发地点设置了4条立法会选举横幅，后来发现涉案横幅遭损坏，于是报警。警方翻查闭路电视后锁定被告身份，并于11月27日拘捕被告。警诫下，被告作出招认，称「一时贪玩，手多多，先用把剑整烂啲横额」。

案件编号：KTCC2423/2025
法庭记者：王仁昌

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