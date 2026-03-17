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高级警司周毅刚涉警总内三度非礼女下属 辩方质疑明目张胆地犯案不合理

社会
更新时间：13:12 2026-03-17 HKT
发布时间：13:12 2026-03-17 HKT

高级警司周毅刚涉嫌前年三度在警察总部非礼女下属，包括在聚会上捉女方手放在裤裆，并靠近称自己「扯旗」、「今晚喺度陪我得唔得」，以及触摸事主臀部。案件今于东区裁判法院续审，辩方盘问时质疑，被告明目张胆地触碰事主臀部并不合理，事主直言「我唔知佢点谂」，指办公室有隔板，其他人未必见到被告的动作。

49岁男被告周毅刚，被控3项猥亵侵犯罪。修订及新增控罪指，被告于2024年6月19日，在湾仔军器厂街一号警察总部41楼猥亵侵犯女子X；以及同年11月1日在警察总部41楼会议室及41楼总务室猥亵侵犯X。

女事主X接受盘问时否认与被告在公务上有很多接触，彼此在同层工作或有一两句闲谈。辩方其后指，X翻看与朋友的对话才记得2024年6月19日，她指被告拍其臀部的时间有第4位女同事在场，而她不记得该人的位置及身份，因此X报案时的排除法有缺陷。X否认是排除法，指当刻张望的范围内无人，她的而且确见到被告在她左边。

辩方：后面成排伙记 明目张胆犯案不合理

辩方续质疑，6月19日应是被告首次对X作不恰当行为，他不会知道X的反应，被告需走近才可触及臀部，而现场有秘书及其他警员，「后面走廊成排都系伙记」，被告明目张胆地犯案并不合理。X称「唔知佢点谂」，又指办公室内有隔板，其他人未必见到被告的动作。辩方遂指「成层都系警察」，同层亦有总警司及助理处长的办公室，若X大声呼叫会吸引他人注意，X指「可能会㗎」。

辩方另提及X只凭感觉判断被人触碰臀部，告知同事时不肯定是否被人故意非礼，X确认并指「我唔敢冤枉其他人」。她续指被触碰的当下不知是否有意，但之后发生的事以及被告的眼神使她感不舒服，使她觉得被告有意为之。X坚称没有捏造事件，「纯粹唔想一嚟就话阿Sir咁咁咁」、「唔想笃人背脊」。

案件编号：ESCC3151/2024
法庭记者：雷璟怡

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