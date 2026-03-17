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机场2月客运量达542万人次 2.22单日客运量逾21万人次

社会
更新时间：13:19 2026-03-17 HKT
发布时间：13:19 2026-03-17 HKT

香港国际机场公布，2月22日的单日客运量超过21万人次，为农历新年假期间的高峰。机场于2月份的客运量达542万人次，飞机起降量为32100架次，分别同比上升20.1%及10.5%。

月内货运量同比增长11.6%至36.1万公吨。今年首两个月机场客运量及飞机起降量分别同比增加11.7%及6.2%，达1093万人次及66545架次；1月及2月的合计客运量增长主要受惠于转机及过境旅客量上升，同比攀升30%。期内，往来中国内地及东南亚的客运量录得最显著升幅。

首两个月货运量增长8.2%

今年首两个月的货运量同比增长8.2%至77.6万公吨；其整体货运量增长主要受到转口货运量同比跳升17%带动所致；出口货运量亦录得7%增幅。在主要贸易地区中以往来欧洲、东南亚及中东的货运量升幅最为明显。

过去12个月，客运量同比跃升14.0%至6212万人次；飞机起降量上升7.9%至398565架次；而货运量则同比增加3.6%至513万公吨。

另外，香港国际机场欢迎重庆航空及易斯达航空近日加盟，分别提供连接重庆及首尔的航班。同时，釜山航空、重庆航空、大湾区航空及韩国德威航空于月内增设新航线，分别开通往来首尔、重庆、福冈、巴色、布吉及釜山，进一步扩展香港国际机场的航空交通网络。
 

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