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大班面包西饼主席廖志强涉借贷不还 遭入禀高院追讨逾1301万港元

社会
更新时间：13:00 2026-03-17 HKT
发布时间：13:00 2026-03-17 HKT

大班面包西饼主席廖志强与旗下公司BioEra (International) Limited，2021年借贷150万美金后未能按贷款协议在2024年连本带利还款，遭入禀高等法院追讨逾166万美金（折合约港币1301万元）欠款。根据司法机关网站显示，案件暂无聆讯排期。

原告为Arcadia Investment Group Limited，两名被告依次为BioEra (International) Limited及其唯一董事廖志强（Liu Chi Keung Ricky）。入禀状指，原告为日常业务不涉借贷的BVI公司，而BioEra (International) Limited在2021年6月与原告签订「定期贷款协议」（Term Loan Agreement ），借贷50万美金，年利率为8%；另签订「可转换贷款协议」（Convertible Loan Agreement），借贷100万美金，年利率为4%。

廖志强签署为贷款作担保

原告于2021年6月8日向其借出150万美金，「定期贷款协议」指明被告需在2024年6月8日或之前连本带利还款，「可转换贷款协议」另指明原告人有权在贷款期限内将贷款转换为大班母公司「鸿和有限公司」的股份。廖志强以个人名义于2021年6月2日签署担保契约，为贷款作担保，保证BioEra (International) Limited根据贷款协议如期还款，否则廖志强需向原告作出赔偿以弥补原告所蒙受的所有损失。

原告指被告方只偿还约11万美元的利息，而被告方未能在2024年6月8日或之前清付本金及利息，违反贷款协议，原告多次发律师信要求被告还款，也未能追讨所有未付金额。原告遂入禀高等法院，向BioEra (International) Limited及廖志强连本带利追讨逾166万美金（折合约港币1301万元）欠款。

案件编号：HCA442/2026
法庭记者：刘晓曦

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