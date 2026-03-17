涉撞飞非行人过路处的老翁 小巴司机否认危驾致他人死亡罪受审

五旬老翁去年在非行人过路处横过马路时，疑遭红色小巴撞飞致身亡。涉案小巴司机今早在区域法院否认危险驾驶引致他人死亡罪开审，开案陈词指，案发地并非属行人过路处，老翁在过对面马路时遭小巴撞倒，并被反弹到另一车辆的车头，即场被证实身亡。小巴司机在警诫下透露，直到撞倒事主时才见到对方，不知为何案发前未能留意到事主。审讯明续。

49岁被告张伟贤，报称小巴司机，被控危险驾驶引致他人死亡罪。控罪指，他于2023年7月27日，在九龙观塘康宁道灯柱附近，在道路上危险驾驶公共小巴，引致庄嘉焱死亡。

开案陈词指，案发时晚上约7时许正下著雨，路面湿滑但光线充足，被告沿康宁道驾驶红色小巴，而59岁男事主庄嘉焱则在案发地，以缓慢的步速开始由左至右横过康宁道，但并非属行人过路处。庄在横过马路期间，曾稍作停留以观察交通情况。惟被告驾驶时未能察觉到庄，小巴的右边车头撞到庄，庄随即被弹到另一绿色小巴的车头。救护人员到场后，发现庄的头部明显爆开、有脑浆溢出及没有呼吸脉搏，随即在现场证实为明显死亡。法医的尸体剖验报告显示，死因是「多处创伤」。小巴司机在警诫下表示，有15年驾驶经验，惟直到撞倒庄时才见到庄，不知为何案发前未能留意到庄。

案件编号：DCCC678/2024

法庭记者：黄巧儿