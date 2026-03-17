时任科大教授涉收贿兼向同事派利是 助学生入读硕士课程 明观塘法院提堂

香港科技大学(科大)时任讲座教授涉嫌从友人收贿4万元，兼向两名同事派利是，以协助一名学生入读科大硕士课程。该教授昨(3月16日)遭廉署落案起诉贪污，涉案友人亦同被控贿赂。二人暂获廉署准予保释，明天(3月18日)于观塘裁判法院答辩。

被指收4万元贿款助学生入读硕士课程

两被告分别为刘红斌，63岁，时任科大海洋科学系讲座教授；及其友人林珮玲，60岁，同被控一项串谋使公职人员接受利益罪名。刘红斌另被控两项向公职人员提供利益罪名。

廉署指，于2025年3月至5月案发期间，刘红斌是理学硕士(环境健康及安全)的课程主管，负责审阅课程的入学申请及与申请人进行面试以决定取录名单。

其中一项控罪指，刘红斌涉嫌从友人林珮玲接受贿款4万元，以协助一名学生在2025/26学年获该硕士课程取录。

涉向两同事派利是望助取录事宜遭拒

另外两项控罪指，刘红斌涉嫌向负责收生事宜的两名海洋科学系职员分别提供5,000元及1,000元利是，以协助该学生获课程取录及处理取录事宜。该两名职员拒绝接受，并向科大汇报事件。

廉署接获贪污投诉而展开调查，发现有人涉嫌要求林珮玲协助该名学生入读上述硕士课程，林珮玲遂寻求刘红斌协助。廉署调查发现，该名学生的学历并不符合入读该硕士课程的基本要求，他最终没有获取录。

