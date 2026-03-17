宏福苑安置︱李家超：4月中下旬安排居民上楼执拾 本月内公布细节

大埔宏福苑火灾至今造成168人死亡，政府拟安排居民返回家中收拾个人物品。行政长官李家超今早（17日）出席行会前会见传媒时表示，非常理解宏福苑居民想回家收拾物品的心愿，但该处很多单位受到严重破坏，过程必须安全有序，已要求政务司副司长卓永兴与有关单位部门，部署好足够人手及流程，提供明确指引，要求本月内公布安排，期望4月中下旬可安排居民上楼。至于快将召开的听证会，他指政府会全力配合。

要求副司长本月内公布上楼安排

李家超表示，7座受大火破坏的大厦，很多单位已严重损毁，满地瓦砾、窗和天花板都没了，要确保上楼过程不会发生意外，大厦亦无水无电，形容过程不是普通市民回家般简单，加上通道及楼梯狭窄等不安全元素，若较年长的居民想回去，都会鼓励交由家中年轻一辈处理，但若长者仍想回去看望，对此表示尊重。

长远住宿方案部分个案复杂 尊重居民需时考虑

至于居民长远住宿方案，他表示政府已筹组过百人的解说队，正与居民沟通联络，发现部分个案较为复杂，需要了解情况后再跟进，但绝大部分属预期中的个案，当局尊重居民需时考虑，希望尽快落实安排。

至于未被大火波及的宏志阁，李家超表示，部分住户希望可包括在收购业权范围内，亦有人想回去居住，重申政府必须要尊重他们的选择，如业主之间有主流共识，政府会作考虑，而解说专队亦会继续与他们沟通。

记者：郭咏欣

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