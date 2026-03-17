今年首两个月共录得995万访港旅客人次 按年增18% 内地客占790万

旅发局公布，今年首两个月合共录得995万访港旅客人次，按年增加18%。其中，中国内地旅客访港人次为790万，较去年同期上升22%，主要受惠中国内地春节假期及各项大型盛事带动。

非中国内地市场首两个月的旅客人次为206万，按年多8%，当中以长途市场表现较为突出，澳州、法国、德国访港旅客量按年升幅约2至3成。短途市场方面，受春节与穆斯林斋戒月日期变动的影响，整体短途市场的按月表现出现波动。

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