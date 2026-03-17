何伯何太涉互殴案 何伯拟认罪5.6答辩 官称大机会判监 何太拟不认罪明年2月审 申回内地居住遭拒

「何伯」何煊及何太叶秀定去年涉于屯门菁田邨互殴，双双被控有意图而伤人罪。案件今早在区域法院再讯，法官陈广池关注二人均没有律师代表，何伯确认将自行处理认罪，陈官强调「好大机会监禁」，建议何伯「揾𠮶律师代表你」，并将案件排期至5月6日答辩及判刑，期间何伯获准保释候讯。何太则自行表示拟否认控罪，案件将于明年2月11日审讯，预留7日审期。何太另向法庭「申请返内地居住」被拒。

何伯申法援遭拒「冇钱请律师」

陈官甫开庭关注，何伯及何太均没有律师代表，何伯表示早前申请法援遭拒，曾咨询过事务律师，惟「我依家拎综援，冇钱请律师」。陈官回应，既然遭法援拒绝「你嘅财政状况唔会去到好低嘅水平」。何伯透露，经深思熟虑后决定拟认罪，陈官强调「你好大机会要坐监」，建议何伯「揾𠮶律师代表你」，并提醒何伯仍能在答辩前改变立场，及后将案件排期至5月6日答辩及判刑，期间何伯获准保释候讯。

何太自称受害人 被检控属「唔公平」

何太则自行应讯指「冇钱请律师」，陈官强调「你面对嘅检控严重」，建议何太聘请律师处理。何太表示拟否认控罪，指「我系受害人，告我系唔公平、唔合理」，申请由好友在审讯时协助盘问证人，遭陈官拒绝其申请。陈官将案件排期于明年2月11日审讯，预留7日审期。何太另向法庭「申请返内地居住」被拒。



77岁男被告何煊报称退休人士，及44岁女被告叶秀定报称家庭主妇，各被控一项有意图而伤人罪。控罪指，他们于2025年5月30日，在香港新界屯门欣宝路10号菁田邨菁信楼25楼大堂，意图使对方身体受严重伤害而非法及恶意伤害对方。

案件编号：DCCC1513/2025

法庭记者：黄巧儿