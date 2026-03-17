天文台｜部分时间有阳光 日间温暖 市区最高气温约25度
更新时间：06:45 2026-03-17 HKT
发布时间：06:45 2026-03-17 HKT
发布时间：06:45 2026-03-17 HKT
东北季候风正影响广东沿岸。
本港地区今日天气预测，部分时间有阳光。日间温暖，市区最高气温约25度，新界再高两三度。吹和缓偏东风。
展望未来一两日渐转潮湿，日间温暖。星期五及星期六大致多云及有几阵微雨。
影响广东沿岸的东北季候风会在今明两日逐渐缓和，该区天气渐转潮湿。星期四广东地区风势微弱，早上沿岸有雾，日间相当温暖。预料一股偏东气流会在星期五至下周初影响华南沿岸，一道云带亦会覆盖该区。
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