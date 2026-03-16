北都｜何永贤︰正考虑在区内屋邨预留空旷平台 供无人机营运商运送药物及生活物资

政府积极发展北部都会区。房屋局局长何永贤今日（16日）表示，当局正考虑在北部都会区的屋邨预留空旷的平台，供无人机物流营运商作日常货物运输用途，强调用途可造福邨内居民，例如为区内长者提供送餐服务、运送药物及生活物资，缩短不同地区的距离，重申未来必定会有更多应用可能，用科技提升行业水平，也提升市民生活的幸福感。

分享低空经济中房屋科技应用

何永贤在社媒发文，提及上周出席了香港城市大学、大湾区低空经济联盟和智慧城市联盟联合主办的「低空经济 — 智慧房屋物业管理的机遇与展望」研讨会，分享低空经济中房屋科技的应用。她提及「十五五」规划纲要指出，要发展壮大新兴产业，当中就包括推进低空经济健康有序发展，而且要实施新技术新产品新场景大规模应用示范行动，加大场景培育和开放力度，加快新兴产业规模化发展。

她指现时房委会辖下有197条屋邨，约84万个单位，未来还有庞大的公营房屋兴建量，正是房屋科技应用的理想场景。事实上，今届特区政府亦积极推动建筑科技、智慧屋邨管理，因此，她在研讨会上也分享了有关工作。在建筑方面，以无人机进行地盘监察，协助构建三维数码模型，监管施工质量。

另外，何永贤表示，不论是建筑期间或楼宇落成后的日常维护，亦可采用无人机结合人工智能技术，去检查外墙、排水渠等，还有飞进较难施工的升降机井道或其他密闭空间，更精准反映或预测问题所在，减少建筑工友的高危工作，也大大提升相关维护的效率，更便利居民的日常生活。

