规管预缴式消费咨询暂未见下文 商经局：会尽快咨询公众
更新时间：19:23 2026-03-16 HKT
发布时间：19:23 2026-03-16 HKT
发布时间：19:23 2026-03-16 HKT
近年有健身美容集团结业，涉及超长年期消费合约等问题。商务及经济局局长丘应桦去年7月曾表示，冀于去年第四季就规管预缴式消费展开咨询，涵盖年限、金额等，惟咨询方案至今未有下文。
商经局：正全面检讨《商品说明条例》以提出建议
商经局今日（16日）回复《星岛头条》查询指，留意到社会各界提出不少建议，正全面检讨《商品说明条例》以提出修例建议，并会尽快就建议咨询公众，进一步加强保障消费者的权益及更有效打击常见的不良营商手法。
消委会总干事沈朝晖今日回应指，冀政府尽快推出咨询，「我们自己内部都进行一些调查及研究，我们亦希望当政府推出咨询时，我们会进一步公布研究细节。」
相关新闻：消委会24小时健身中心︱今年首2月接49宗投诉 按年暴升逾两倍 约满自动续约、「1个月会籍」暗藏伏位
最Hit
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
2026-03-15 17:35 HKT
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
2026-03-15 15:31 HKT
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
2026-03-15 12:59 HKT
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
2026-03-15 18:02 HKT