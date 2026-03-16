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规管预缴式消费咨询暂未见下文 商经局：会尽快咨询公众

社会
更新时间：19:23 2026-03-16 HKT
发布时间：19:23 2026-03-16 HKT

近年有健身美容集团结业，涉及超长年期消费合约等问题。商务及经济局局长丘应桦去年7月曾表示，冀于去年第四季就规管预缴式消费展开咨询，涵盖年限、金额等，惟咨询方案至今未有下文。

商经局：正全面检讨《商品说明条例》以提出建议

商经局今日（16日）回复《星岛头条》查询指，留意到社会各界提出不少建议，正全面检讨《商品说明条例》以提出修例建议，并会尽快就建议咨询公众，进一步加强保障消费者的权益及更有效打击常见的不良营商手法。

消委会总干事沈朝晖今日回应指，冀政府尽快推出咨询，「我们自己内部都进行一些调查及研究，我们亦希望当政府推出咨询时，我们会进一步公布研究细节。」

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